Diadema vai receber R$ 4,3 milhões para obras de contenção de encostas

A Prefeitura de Diadema vai receber, nos próximos dias, repasse aproximado de R$ 4,3 milhões para obras de contenção de encostas na Vila Nova, região Leste da cidade. O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), esteve em reuniões no Palácio do Planalto para tratar desse e de outros temas de interesse do município.

O anúncio da liberação dos recursos, que fazem parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) foi feito pela secretária executiva do Ministério da Casa Civil, a andreense Miriam Belchior, que é a responsável por todo o planejamento que envolve o PAC. “É uma ótima notícia para Diadema, estamos liberando os recursos que estavam parados há quase dez anos, nessa área de apoio para os municípios cuidarem da segurança das pessoas”, afirmou o prefeito.

A previsão é a de que os recursos sejam liberados na próxima semana. “Com o Brasil em boas mãos, Diadema recebe este e vai receber outros recursos para que a gente possa continuar cuidado da nossa população”, comentou o prefeito.

Na mesma visita, Filippi também esteve no Ministério da Justiça para pleitear recursos para ampliar a Patrulha Maria da Penha e o programa Ronda Escolar. “Tudo isso para termos mais tecnologia e investimentos destinados às políticas de segurança da cidade.”

ATRÁS DE RECURSOS

O prefeito de Diadema tem feito constantes viagens a Brasília para encontro com ministros e outros integrantes do governo para tentar destravar recursos já negociados ou obter novos financiamentos. Um desses encontros foi com o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante (PT), com o qual acertou detalhes para obter R$ 200 milhões para obras nas áreas de saúde e educação.

Filippi anunciou que, dos R$ 200 milhões que devem ser liberados para Diadema, 70% serão utilizados na construção do novo hospital municipal. Os outros 30% serão aportados em obras de revitalização das escolas municipais.

O novo hospital, com previsão de abertura de 200 leitos, integra programa da Prefeitura para reestruturação da saúde em Diadema. O equipamento será construído onde hoje está o Paço Municipal, no Centro, e funcionará conectado com a rede de 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) já existentes e com as futuras três UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), uma em cada região da cidade, e novo pronto-socorro central.