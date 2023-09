Rojas demonstra confiança em vitória do Corinthians contra o Botafogo: 'Escalar a tabela'

Matías Rojas vem se sentindo à vontade a cada jogo do Corinthians. Ainda buscando seu primeiro gol pelo novo clube e ciente que a fase ainda não é das melhores no Brasileirão, o meia-atacante mostrou confiança em um grande resultado nesta sexta-feira diante do líder Botafogo para o time subir na tabela.

Distante somente três pontos do Santos, primeiro na zona de rebaixamento, o Corinthians promete ser bastante ofensivo e ousado contra os cariocas, rival que jamais ganhou na Neo Química Arena e que o Corinthians quer ampliar os bons números.

"Estamos conscientes da importância de seguir escalando a tabela. Amanhã teremos uma partida importante, depois será pela Sul-Americana. Mas a mais importante é a próxima e estamos confiantes (na vitória)", afirmou Matías Rojas.

O jogador sabe que pode ser decisivo com seus jogos de longa distância e vem ganhando o incentivo do técnico Vanderlei Luxemburgo para continuar arriscando. Contra o Grêmio, o lance do gol de cabeça de Lucas Veríssimo começou em escanteio originado após chute de Rojas colocado para fora pelo goleiro gaúcho.

Luxemburgo realizou um coletivo nesta quinta-feira para aprimorar os 11 jogadores que mandará a campo contra o Botafogo. Bruno Méndez e Gil cumpriram suspensão contra os gaúchos e estão à disposição. O técnico, contudo, só revelará os titulares momentos antes de a bola rolar.