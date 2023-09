Sto.André inaugura centro para pessoa com deficiência

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Alexandre Esteves Francisco - Xande foi inaugurado ontem na Vila Guiomar, em Santo André. O local terá serviço porta-aberta para munícipes a partir dos 12 anos com deficiências física, intelectual, mental e sensorial. Além dos atendimentos com a equipe técnica, composta por 18 profissionais, haverá oficinas de artesanato, braille, Libras (Língua Brasileira de Sinais), atividade física, grafitti, música, relaxamento e outras atividades como cursos do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) com a Escola de Ouro Andreense. O investimento foi de R$ 1.061.500. A inauguração aconteceu no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.



O horário de atendimento será das 8h às 17h na Rua Carnaúba, número 150. Também haverá serviços para emissão da Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista). Para as aulas de artesanato, o centro de referência aceitará doações de materiais recicláveis. As inscrições para todas as oficinas já estão abertas. O telefone de contato é 11 4433-1987.



“A Secretaria da Pessoa com Deficiência foi criada uma semana antes do início da pandemia. Naquela época, não conseguimos fazer alguns projetos. Junto com o Condef (Conselho municipal de atenção à pessoa com deficiência e necessidades especiais), temos certeza que esse novo equipamento vai transformar a vida de muitas pessoas. Entregar um local que visa acolher, orientar e capacitar esse público é um passo fundamental para tirar muitos da vulnerabilidade”, explica o prefeito Paulo Serra (PSDB).



De acordo com o secretário da Pessoa com Deficiência de Santo André, Jobert Minhoca, diversas pastas do município, como setores de saúde, educação e infraestrutura e serviços urbanos, se juntaram para tirar o centro de referência do papel. “Teremos contato com todas as secretarias através de sistema próprio. Atenderemos pessoas com deficiência acima de 12 anos, com diversas atividades. Também queremos cuidar dos tutores, de quem cuida. É uma oportunidade para mudar a estrutura familiar e gerar mais bem-estar social”, analisa o secretário.



A terapeuta ocupacional especialista em deficiência visual Tamires Grossi, 33, será professora de braille no centro. “Esse espaço é de extrema importância porque vai incluir mais pessoas nos equipamentos públicos. Temos vários lugares sem placas em braille ou piso tátil. É fundamental difundir conhecimento sobre isso”, ressalta Tamires, que também é agente de educação inclusiva no município.



HOMENAGEM

O nome do Centro de Referência homenageia Alexandre Esteves Francisco, que nasceu em Santo André em outubro de 1976 e foi militante pela causa de pessoas com deficiência. Coordenador do grupo de trabalho da pessoa com deficiência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, ele morreu em julho de 2012.



Durante a inauguração, a família de Alexandre compareceu ao evento. “Apenas (queremos) enaltecer a qualidade do Xande na busca por inclusão e respeito. Ele temia muito o preconceito. Sabemos que não existe inclusão sem respeito. Centros como esse trazem mais oportunidades para pessoas com deficiência. Estamos felizes pela homenagem, mas mais ainda pela criação de um espaço direcionado a esse público”, ressaltou Adenilson Francisco, irmão de Alexandre Francisco.





Paracenso ficará pronto até o final de setembro, diz Paulo Serra



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), aproveitou a inauguração do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Alexandre Esteves Francisco - Xande, na Vila Guiomar, para reforçar que o Paracenso, levantamento para detalhar os perfis desse público na cidade, ficará pronto até o final de setembro.



De acordo com a Pnad Contínua 2022, feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população com deficiência no Brasil é de, aproximadamente, 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais. Isso indica 8,9% dos brasileiros nessa faixa etária. Com o Paracenso de Santo André, será possível mensurar os números específicos da cidade.



“Vamos apresentar os resultados do Paracenso até o final do mês. Essa ação tem o objetivo de fazer o diagnóstico de quantas pessoas com deficiência moram no município para entender qual é o tamanho da equipe que precisamos contratar para atender a demanda que temos. Queremos entender quantas famílias dependem, exclusivamente, do poder público para receber tratamento”, indica Serra. “Com o centro de referência, teremos uma noção mais apurada de quais políticas públicas devem ser promovidas para gerar mais qualidade de vida”, completou o prefeito.