EUA enviam navios autônomos para Japão, em 1ª implantação perto da China

Dois protótipos de embarcações autônomas ('drone ships') dos Estados Unidos chegaram ao Japão para sua primeira implantação no Pacífico ocidental, testando capacidades de vigilância e ataque que a marinha americana pode considerar úteis contra a frota maior da China.

Comandante da Marinha dos EUA, Jeremiah Daley disse que embarcações de superfície não tripuladas que operam de forma autônoma poderiam substituir navios maiores, como destróieres. "Por exemplo, um contratorpedeiro e duas embarcações não tripuladas poderiam substituir três contratorpedeiros. É um multiplicador de força", disse ele.

Daley falou na quinta-feira, 21, a bordo do navio de superfície não tripulado Ranger, um navio de 190 pés de comprimento originalmente projetado para a indústria do petróleo que se assemelha a um caminhão plataforma. Ele estava atracado no porto de Yokosuka, perto de Tóquio, sede da sétima frota da marinha dos EUA.

Embora o Ranger atualmente não carregue mísseis, ele pode transportar e lançar mísseis em módulos carregados em sua seção traseira plana.