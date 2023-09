Após ter Instagram derrubado, Chico Veiga recupera conta e tem aumento de seguidores

Luísa Sonza causou um alvoroço nas redes sociais após anunciar que foi traída por Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, durante o Mais Você da última quarta-feira, dia 20. Em uma conversa com Ana Maria Braga, a cantora recitou um poema falando sobre alguns detalhes do episódio de infidelidade do ex-amado, o que deixou os internautas ainda mais revoltados.

Por conta de toda a polêmica envolvendo Chico, os fãs de Luísa decidiram mostrar seu apoio à dona no hit Sentadona ao denunciarem a conta do Instagram do influenciador - e, como consequência, tirarem o perfil do ar. Ainda segundo Casimiro, amigo do influenciador, o jovem teve seu número de telefone pessoal vazado e precisou trocar imediatamente.

Depois de ficar um tempo sem poder acessar suas redes sociais, Chico conseguiu recuperar seu perfil no Instagram e a volta veio com uma boa notícia para ele. Isso porque, antes da conta ser derrubada pelos internautas, o influenciador tinha cerca de 600 mil seguidores.

Logo que ele voltou para rede, a web percebeu que ele tinha ganhado mais fãs. Atualmente, Chico Moedas está com 632 mil seguidores. Eita!