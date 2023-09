Causa da morte de Angus Cloud, ator de Euphoria, é revelada

A morte do ator Angus Cloud pegou os fãs de Euphoria de surpresa em julho de 2023. Porém, as autoridades ainda não tinham compartilhado qual teria sido a causa da morte do ator.

Já nesta quinta-feira, dia 21, segundo informações do TMZ, os médicos legistas conseguiram chegar à conclusão de que o artista teria sofrido uma overdose acidental. A morte teria acontecido depois de Angus ingerir uma combinação de fentanil, cocaína, metanfetamina e outras drogas.

O legista do Condado de Alameda, na Califórnia, nos Estados Unidos, revelou que Cloud sofreu uma intoxicação aguda na casa onde morava com sua família. Ele foi encontrado por sua mãe, Lisa, desacordado. Também foi ela quem ligou para os paramédicos e informou que o filho não tinha pulso.

Vale lembrar que o ator dava vida ao personagem Frezco na série Euphoria. O artista estava vivendo um momento difícil e enfrentava uma depressão desde a morte do pai, que aconteceu em maio de 2023.