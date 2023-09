Lionel Messi revela desejo de ser pai de menina e deixa suspense no ar

A vida dos atletas, principalmente dos jogadores de futebol, é repleta de notícias polêmicas e bafafás que deixam a web de queixo caído. Entretanto, alguns gostam de ficar fora das redes sociais e dos holofotes, revelando, raramente, alguns detalhes de suas vidas e momentos íntimos, sendo um deles Lionel Messi.

Apesar de não falar muito sobre sua vida pessoal, o atleta não esconde que é super apaixonado na esposa, Antonela Roccuzzo e nos três filhos, Thiago, Mateo e Ciro. E, desta vez, ele fez uma revelação sobre uma possível adição na família durante o programa Olga.

Ao abrir sua casa em Miami para conversar com a atração, Lionel confessou que quer muito ser pai de menina. Entretanto, parece que, apesar das tentativas, a gravidez ainda não aconteceu - mas as esperanças ainda estão super altas.

- Não estamos tentando, mas não sei [se a fábrica fechou]. Vamos ver se chega uma menina.

Enquanto Messi ainda não é pai de uma menininha, ele se dedica ao futebol e ao desejo dos três filhos, principalmente do mais velho. Isso porque Thiago entrou na academia do Inter Miami e pretende seguir os passos do pai. Além de falar sobre o futuro do primogênito, o jogador de futebol revelou que as personalidades do trio são muito diferentes.

- Eles têm personalidades diferentes. Thiago, quando ele entra em campo para jogar, ele não olha para você. Matheo, ele chega, cumprimenta a multidão, aplaude. São personagens diferentes. O mais novo é terrível. Ele tem apenas cinco anos e ainda não está definido.

E acrescentou:

- Mateo você tem que parar, ele fala com você e não para. Ciro é mais reservado. Ele conta coisas, mas não sobre si mesmo, ele fala sobre os outros. Thiago tem dificuldade para falar muito, é colado na Antonela... Thiago é sensível.

Por fim, Lionel Messi elogiou a amada e comentou que ela é uma ótima mãe e parceira:

- Ela é uma ótima mãe. A verdade é que ela está com eles 24 horas por dia, estou muito ausente. Às vezes fico fora por um mês, um mês e meio, ela está lá todos os dias.