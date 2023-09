136 animais aguardarão adoção em feira de Santo André, “Eu Amo, Eu Adoto”

Conhecida como "Eu Amo, Eu Adoto", a feira é realizada tradicionalmente no último domingo de cada mês na tenda azul do Parque Central. Neste, dia 24, das 10h às 15h, serão disponibilizados para adoção 136 cães e gatos, de diversos portes e idades, que estão sob cuidados da Gerência de Controle de Zoonoses (GCZ).

Para adotar, o interessado passa por breve entrevista (inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável). Além disto, deve ter mais de 18 anos, apresentar comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF.

Segundo a prefeitura, todos os animais disponibilizados na feira são vacinados e vermifugados. Já os pets com mais de quatro meses são castrados ou saem da feira cadastrados para que o procedimento seja realizado posteriormente em clínicas credenciadas.

Localizada na Vila Assunção, o endereço do Parque Central, onde ocorre a feira, é Rua José Bonifácio, s/n°.