Liverpool derrota time austríaco de virada em estreia na Liga Europa

Principal nome da atual edição da Liga Europa, o Liverpool sofreu nesta quinta-feira, mas fez valer o seu favoritismo. Em sua estreia na fase de grupos, o time inglês venceu o LASK, de virada, por 3 a 1, com um gol de cada atacante. A partida foi disputada na Raiffeisen Arena, na cidade de Linz, na Áustria.

O triunfo faz o Liverpool despontar no Grupo E, que ainda conta com o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, e o Toulouse, da França, que empataram por 1 a 1. Nesta fase da Liga Europa, o primeiro colocado de cada chave avança diretamente para as oitavas de final. E o segundo disputará um playoff com times da Liga dos Campeões buscando a vaga nas oitavas.

Estreando seu uniforme 3 na temporada, em tons de roxo e lilás, o Liverpool entrou em campo com uma formação mista. Titulares, como Salah, Alisson e Robertson, foram poupados - o atacante entrou no segundo tempo. O trio de ataque na etapa inicial teve Darwin Núñez, Luis Diaz e Ben Doak.

A equipe mista inglesa fez um primeiro tempo de pouco futebol. Com dificuldades de entrosamento, deu brechas ao time da casa e foi vazado aos 13 minutos. Em jogada ensaiada de cobrança de escanteio, Flecker recebeu fora da área e encheu o pé. O goleiro Kelleher não alcançou a forte finalização em seu lado direito. Na melhor oportunidade do Liverpool na etapa, o goleiro Tobias Lawal fez linda defesa ao evitar o gol de Núñez, aos 35.

O segundo tempo teve cenário completamente diferente. Com mudanças na equipe, o Liverpool acelerou o jogo e partiu para cima. Aos 11, Núñez converteu cobrança de pênalti e empatou o duelo. Seis minutos depois, veio de virada. Após cruzamento rasteiro da direita, Luis Diaz, sem marcação na área, só completou para as redes.

Na reta final da partida, Núñez armou trama pela direita, acionou Salah, que conteve dois marcadores e, quase na pequena área, mandou para as redes aos 42 minutos.

ROMA VENCE

Pelo Grupo G, a Roma venceu o Sheriff por 2 a 1, fora de casa. Paredes e Lukaku, principal reforço do time para a temporada, marcaram os gols da equipe comandada pelo técnico José Mourinho. Pela mesma chave, o Slavia Praga superou o Servette por 2 a 0, também longe do seu estádio.

No Grupo H, o Bayer Leverkusen mostrou força ao golear o BK Haecken por 4 a 0. Wirtz e Adli, com um gol e uma assistência cada, comandaram o time alemão, em casa. Já o Qarabag bateu o Molde por 1 a 0, diante de sua torcida.

E, pelo Grupo F, o Panathinaikos saiu na frente ao superar o Villarreal por 2 a 0, na Grécia. Na França, o Rennes aplicou 3 a 0 no Maccabi Haifa.