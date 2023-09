Causa da morte de Angus Cloud, ator de ?Euphoria?, é divulgada; veja

O ator Angus Cloud, famoso pelo papel de Fezco na série Euphoria, da HBO, morreu por overdose acidental, conforme revelado pelo médico legista do Condado de Alameda, na Califórnia, à revista Rolling Stone nesta quinta-feira, 21.

O artista foi encontrado morto em sua casa no dia 31 de julho de 2023, aos 25 anos. Ele sofreu uma intoxicação aguda em decorrência da combinação de fentanil, cocaína, benzodiazepina e metanfetamina.

No dia da morte, a família de Cloud divulgou um comunicado à imprensa americana: "É com o coração pesado que tivemos que dizer adeus a um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras".

A nota dizia que o ator havia enterrado o pai na semana anterior e que "lutou intensamente com essa perda", além de destacar que Cloud "foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que sua morte pode ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso sozinhos em silêncio".

Segundo o site TMZ, a mãe do ator ligou para a polícia por volta das 11h30 ao encontrar o filho desacordado. Ela relatou às autoridades uma possível overdose e que o jovem se encontrava sem pulso.

Em uma publicação no Facebook no dia 4 de agosto, ela havia afirmado que acreditava na hipótese de overdose acidental, e não que o filho teria cometido suicídio. "As postagens nas redes sociais sugeriram que sua morte foi intencional. Eu quero que vocês saibam que não é o caso", escreveu.

"Seu último dia foi um dia feliz. Ele estava reorganizando seu quarto e colocando objetos pela casa com a intenção de ficar algum tempo na casa que amava. Ele falou sobre sua intenção de ajudar suas irmãs na faculdade, e também de ajudar sua mãe emocionalmente e financeiramente. Ele não pretendia dar fim à sua vida", afirmou.