Renault lança no Brasil o Megane E-Tech

Tem novidade no mercado de veículos elétricos no Brasil. A Renault apresentou nesta quinta-feira (21) o Megane E-Tech. O SUV, importado da França, vai custar R$ 279,9 mil e chega para disputar um segmento que cada vez tem mais players. O carro utiliza a inédita plataforma CMF-EV. O carro tem autonomia de até 495 km e vai de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos.

“O Megane E-Tech é o primeiro veículo a ser comercializado da fase de renovação aqui no Brasil, que é a segunda fase do plano estratégico mundial de Renaulution. É o primeiro veículo que chega com a nova identidade da Renault, refletindo o novo posicionamento da marca no mundo e no Brasil. Com a chegada do Megane E-Tech nós ampliamos a gama Renault E-Tech no País. Acreditamos que a E-Tech conecta inovação e tecnologia a um mundo mais sustentável e esta é a nossa visão de futuro na Renault do Brasil”, explica Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

O Megane E-Tech 100% elétrico apresenta uma nova plataforma focada na motorização elétrica sendo pioneira na linguagem de design chamada de Sensual Tech. Também é o primeiro a apresentar o novo logotipo da marca, o Nouvel''R" Com um DNA elétrico, destaca-se pela elegância e dinamismo, combinado com um interior moderno, sofisticado e ergonômico.

O design curvilíneo dos ombros da carroceria, os recortes nos para-lamas em torno dos faróis e o capô arqueado coexistem com linhas definidas, como a lâmina nos para-choques e as saídas de ar laterais no para-choque frontal, ressaltando uma sensação de qualidade Prêmio.

Com uma distância entre eixos de 2,68 m e um comprimento total de 4,20 m oferecido pela nova plataforma modular. A carro traz maçanetas de porta embutidas. Quando o motorista ou o passageiro dianteiro se aproxima para abrir uma porta, ou quando o veículo é destravado, as maçanetas planejadas na carroceria aparecem automaticamente, por meio de um sistema elétrico. Eles retornam à posição fechada dois minutos depois do veículo ter sido estacionado ou quando ele começa a rodar, ou ainda com o travamento das portas.

O painel de bordo é revestido de material têxtil. Já o contorno superior do painel de bordo e a moldura superior dos painéis das portas são ornamentados com um revestimento em Alcântara.

O revestimento dos bancos mistura revestimento premium e material têxtil 100% reciclado. Os porta-objetos nos painéis das portas são forrados com carpete, proporcionando maior conforto visual e sonoro.

A localização da alavanca de marchas atrás da direção e a instalação do botão de controle do sistema Multi-sense no volante permitiram liberar ainda mais espaço entre os dois bancos dianteiros, o que possibilitou a instalação de um portas-objetos abertos com uma capacidade inédita de sete litros . Nele, é possível acomodar uma bolsa ou um objeto volumoso que possa ser facilmente acessível, podendo também receber acessórios para personalizar ainda mais o espaço. As porta-garrafas de dois litros e os porta-objetos com capacidade para três litros localizados abaixo do apoio do braço central podem deslizar por 55 cm, oferecendo mais conforto aos passageiros dianteiros.

Graças ao formato retangular, a capacidade de até 440 litros do porta-malas é 100% aproveitável, onde os cabos de recarga encontram um compartimento de 33 litros específico, com acesso a partir do forro do limite. Para melhor acomodar os cabos há uma série de acessórios exclusivos, como bolsas, presilhas, alças de transporte etc. Os bancos traseiros também podem ser rebatidos em 2/3 e 1/3, permitindo aumentar o volume de carga.

Na frente, o apoio de braço central integra um porta-objetos com dois conectores USB Tipo C e uma tomada de 12 V. Na parte de trás do apoio de braço foram instalados dois outros conectores USB Tipo C (para recarregar smartphones, tablets ou consoles ), dedicados aos passageiros da parte traseira. Já na parte inferior da central conta com multimídia com uma série de botões de controle do tipo “piano”, além de um espaço para acomodar um smartphone, que pode ser posicionado na horizontal, para ser recarregado por indução, ou na vertical, para melhor visualização da tela.

O Megane E-Tech 100% elétrico está disponível em três núcleos: cinza Rafale, cinza Schiste e azul Nocturne sempre associados à pintura bíton, com teto preto Étoilé.

Com o motor que oferece 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque, além dos quatro níveis de frenagem regenerativa, o Megane E-Tech eleva o prazer da motorização elétrica ao patamar mais elevado. O motor do Megane E-Tech 100% elétrico é totalmente novo. Ele foi desenvolvido pela Aliança, sendo utilizado por seus diferentes parceiros e produzido em duas fábricas: no Japão para a Nissan e em Cléon, na França, para a Renault. Conhecido mais especificamente como motor síncrono eletricamente excitado (EESM), ele tem sido usado consistentemente pelo Grupo Renault e pela Aliança nos últimos dez anos e continuará a servir a marca no futuro. Possui melhor potência em comparação com motores de ímãs permanentes e não requer metais de terras raras, rápido assim o impacto ambiental e o custo da produção em larga escala.Graças ao design otimizado, este motor é compacto, pesando apenas 145 quilos (incluindo a transmissão).

O modelo oferece todo o prazer da condução elétrica, principalmente a hidratação instantânea, tanto dinâmica quanto linear, permitindo que o Megane E-Tech realize um 0 a 100 km/h em apenas 7,4 segundos. Assim como o conjunto motriz, o Megane E-Tech 100% elétrico tem uma bateria totalmente nova de 60 kWh e 395 quilos, cujo projeto foi feito para se integrar perfeitamente à plataforma CMF-EV. A bateria fina contribui diretamente para limitar a altura do veículo a 1,52 m, beneficiando a aerodinâmica e a eficiência.

O Megane E-Tech tem autonomia de até 495 km no uso urbano e 463 km no rodoviário, segundo a norma SAE J1634, utilizada pelo Inmetro. No uso misto, a autonomia é de 481 km na SAE J1634 e 337 km no PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular). O valor do PBEV é calculado com uma redução de 30% na autonomia de uso mista da norma SAE J1634.

A bateria de 60 kWh é composta de 12 módulos de 24 células cada, distribuídas em duas camadas, com garantia de 8 anos ou 160.000 km. Durante este período, elas são retiradas gratuitamente caso sofram uma interferência que resultou em um nível inferior a 70% de sua capacidade nominal.

A bateria pode recuperar energia a cada frenagem. Mas para otimizar a autonomia independentemente do modo de condução, o Megane E-Tech é equipado com um sistema de frenagem regenerativa otimizado.

A frenagem regenerativa é acionada quando a alavanca de marchas é posicionada no modo D (Drive), permitindo recuperar a energia cinética da desaceleração (soltando o pé do acelerador) e transformando-a em energia elétrica, que é armazenada na bateria. Assim, é possível melhorar a eficiência e a autonomia do veículo, utilizando menos o pedal do freio.