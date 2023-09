Guerra é 'doloroso lembrete' da dependência da Europa em energia, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, não tratou de política monetária nesta quinta-feira, 21, em discurso preparado para esta quinta-feira. Ela falou em evento em Marselha, com discurso intitulado "Situação geopolítica no Mediterrâneo". Lagarde comentou a "invasão injustificável da Rússia na Ucrânia" e notou que o fato reforçou o comércio entre aliados geopolíticos, em comparação a rivais.

Além disso, considerou o conflito "um doloroso lembrete" da dependência da Europa no setor de energia.

"Fortalecer a segurança energética é agora prioridade, e isso exige diversificar importações de energia, bem como investir mais em tecnologias renováveis", acrescentou Lagarde.

A presidente do BCE lembrou de desafios no clima, e lembrou que todos os países da região do Mediterrâneo assinaram o Acordo de Paris.

Segundo ela, é preciso acelerar a transição de fontes de energia poluentes para as limpas.

Lagarde defendeu que a transição energética seja "fortemente vinculada" ao desenvolvimento de energia limpa pelo Mediterrâneo, e lembrou que a região tem potencial considerável em energia solar e eólica, bem como do hidrogênio.