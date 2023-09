SubsCrab: Kaspersky lança gerenciador de assinaturas de streaming

A Kaspersky lançou o SubsCrab, app para celular que ajuda a gerenciar assinaturas online e seus pagamentos. O bem-estar digital não se trata apenas da privacidade e proteção dos usuários contra ameaças e golpistas online – também inclui ajudar a ter controle sobre as atividades nas redes sociais, uso dos dispositivos e os gastos em serviços digitais.

O SubsCrab simplifica o acompanhamento das assinaturas, gerando economia. O aplicativo multiplataforma está disponível no iOS e Android e inclui mais de 4 mil serviços de assinatura 11 mil planos de tarifas.

O modelo de assinatura é uma ferramenta conveniente e transparente para monetizar serviços digitais que se tornou muito popular nos últimos anos. No entanto, quase todas as pessoas subestimam o gasto desse tipo de serviço.

De acordo com o relatório Estatísticas e Custos do Serviço de Assinatura da C+R Research, um internauta médio acredita que gasta US$ 86 por mês em assinaturas, quando o valor real é de US$ 219 – 2,5 vezes mais do que sua estimativa original.

Além disso, o mesmo relatório revelou que 42% dos entrevistados admitiram ter parado de usar um aplicativo ou serviço e depois se esqueceram de cancelar o pagamento. Essa situação é compreensível, especialmente ao considerar que vários serviços atraem o consumidor para se inscreverem, oferecendo um período de teste gratuito.

O SubsCrab foi desenvolvido no Kaspersky Product Studio, a divisão comercial da empresa responsável por criar e validar novas parcerias e produtos inovadores. Ao contrário de outros aplicativos de acompanhamento de cadastros, o SubsCrab não tem limitação na quantidade de assinaturas que os usuários podem adicionar.

O aplicativo está disponível em duas versões, gratuita e Premium. A sem custo inclui rastreador de assinatura básico que permite visualizar e adicionar manualmente todos os serviços ativos, bem como um calendário de futuros pagamentos. Além disso, há notificações push (mensagem que aparece na tela do dispositivo) sobre próximos pagamentos, bem como serviços alternativos e informações úteis sobre assinaturas de interesse.

As funcionalidades da versão Premium são mais abrangentes, como a Verificação de E-mail, que elimina a necessidade de inserir manualmente cada assinatura ativa no app. Neste caso, o gerenciador simplesmente verifica uma caixa de correio selecionada e encontra e adiciona automaticamente as assinaturas ativas do cliente.

Além disso, a pessoa pode categorizar contas. Por exemplo, é possível separar as assinaturas relacionadas ao trabalho (serviços empresariais) das assinaturas pessoais, como jogos e streaming.