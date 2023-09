Toyota apresenta Corolla 2024 e aposta na eficiência

A Toyota anunciou nesta quinta-feira (21) a chegada do Corolla 2024. O sedã será oferecido em seis versões, com preço que variam de R$ 148.990 até R$ 198.890. A partir da versão XEi, o Corolla 2024 recebe nova grade frontal. As rodas de 17 polegadas também ganham novos desenhos, visando maior sofisticação e esportividade.

Já a versão GR-Sport do sedã ganha novas rodas com pintura escurecida, além de teto solar. As versões Toyota Gazoo Racing possuem alterações mecânicas que priorizam uma dirigibilidade mais esportiva. No caso do Corolla, as mudanças estão na suspensão, com molas e amortecedores mais firmes, braços estruturais ligados ao chassi e defletores na parte inferior do carro, além de interior diferenciado padrão GR-S.

O painel do Corolla também mudou. A partir da versão XEi, o modelo inclui um novo cluster TFT com tela digital de 12,3 polegadas. A versão GLi recebeu o cluster com tela de 7” que antes equipava a versão Altis. Para todas as versões a multimídia tem tela de 9” com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Também foram adicionadas saídas de ar-condicionado para o banco traseiro e duas saídas USB-C, desde a versão de entrada GLi.

As versões topo de linha Altis Hybrid Premium e Altis Premium flex receberam acessórios originais que agregam sofisticação e proteção, como friso lateral inferior com detalhes cromados, visando aumentar a proteção no momento de abertura das portas em lugares de pouco espaço; aplique cromado no farol de neblina dianteiro; soleira iluminada e kit de segurança das rodas de liga leve.

A segurança é um capítulo à parte quando o assunto é o Corolla. Desde a linha 2023, todas as versões do modelo passaram a trazer – de série – a tecnologia do sistema de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS), pacote que contempla recursos como o Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS), Sistema de Assistência de Permanência de Faixa (LTA), com função de Alerta de Mudança de Faixa (LDA), faróis altos automáticos (AHB) e Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC). Na linha 2024, a partir da versão XEi, o modelo traz aprimoramentos no Sistema de Pré-Colisão Frontal, com mais precisão na identificação de pedestres e ciclistas.

O sedã é equipado de série com sete airbags, câmera de ré com projeção na central multimídia, cinto de segurança de três pontas e freios ABS com EBD. Na linha 2024, as configurações GR-Sport, Altis Premium e Altis Premium HEV passam a contar ainda com sensores de alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro.



Consumo

O sedã Corolla recebeu um conjunto de aprimoramentos que resultam não apenas em melhorias no consumo de combustível, mas também na redução substancial das emissões de gases poluentes. As versões do Corolla equipadas com o motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC, que entrega até 175 cv a 6.600 rpm e torque de 21,3 kgfm a 4.400 rpm, receberam a implementação do sistema ORVR (On Board Refueling Vapor Recovery).

O ajuste nas medidas dos pneus é outro ponto que contribui para o ganho em eficiência do Corolla 2024. Além de aperfeiçoar sensivelmente o conforto a bordo, a melhoria diminui a resistência à rolagem do carro, mantendo o nível excelente de estabilidade já reconhecido do modelo e resultando também em menor consumo de combustível.

O Corolla 2024 apresenta uma eficiência 8,4% maior na estrada quando movido a etanol nas versões equipadas com motor 2.0L. Já nas configurações híbridas flex, que combinam um motor 1.8 16V ciclo Atkinson, de 101 cv de potência, com dois motores elétricos de 72 cv e 16,6 kgfm de torque, o ajuste nas medidas dos pneus resultou em eficiência 12% superior na estrada quando movido a etanol.

Confira as versões e preços:

Corolla Gli, R$ 148.990; Xei, R$ 158.590; GR-Sport, R$ 181.590; Altis Premium, R$ 182.990; Altis Hybrid, R$ 187.790; e Altis Hybrid Premium, R$ 198.890.