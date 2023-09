Equipe do canil do Baep encontra grande quantidade de entorpecentes no Jd.Limpão, em S.Bernardo

Em mais uma operação de combate ao tráfico de drogas, a equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) Canil realizou uma ação que resultou na descoberta de uma grande quantidade de entorpecentes. A operação ocorreu no bairro Jardim Limpão, em São Bernardo.

A ação teve início nesta quinta-feira (21), quando as equipes do Baep Canil estavam em deslocamento no interior da comunidade do Limpão, conhecida por ser um ponto crítico de tráfico de drogas na região.

Durante a operação, dois indivíduos desconhecidos foram avistados pelas equipes e tentaram fugir a pé para o interior da comunidade, evitando sua detenção. Nesse momento, o cão Gaya, que faz parte da equipe canil, chamou a atenção de todos ao mudar de comportamento de forma repentina.

Gaya, treinada para detectar drogas, apontou com precisão o local onde uma grande quantidade de entorpecentes estava escondida. O material foi encontrado em uma área aparentemente inabitada, o que aumenta a suspeita de que seja um ponto estratégico utilizado para guardar as substâncias ilícitas.

Os detalhes sobre a quantidade e a natureza das drogas apreendidas ainda não foram divulgados oficialmente, pois a ocorrência está em andamento. Os entorpecentes foram encaminhados para o 6º DP de São Bernardo, onde as investigações serão aprofundadas para identificar os responsáveis pelo tráfico de drogas na região.