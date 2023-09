Após término, mãe de Luísa Sonza compartilha clique da filha e declara: Estou aqui sempre!

Carinho de mãe é tudo! Nesta quinta-feira, dia 21, Eliane Gerloff usou as redes sociais para compartilhar um clique de Luísa Sonza e declarar apoio à filha. A cantora recentemente terminou o namoro de quatro meses com Chico Veiga e anunciou através de um emocionante texto lido no Mais Você que foi traída durante o relacionamento.

Demonstrando que estará sempre ao seu lado para o que der o que vier, a mãe da artista exibiu uma imagem em que aparece o reflexo de Luísa de costas no espelho de um banheiro. Na legenda, Eliane escreveu:

Te amo filhaaaa!! Estou aqui sempre!!!