Menino autista vem de Salvador para realizar sonho de conhecer Metrô de São Paulo

O que faz uma pessoa percorrer cerca de 1,5 mil quilômetros de sua casa? Essa foi a distância que a criança autista Deivid Calebe, 10 anos, morador de Salvador (Bahia), viajou para São Paulo, a fim de realizar um sonho: ver de perto o metrô paulistano. Dessa forma, ele esteve nas instalações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas, respectivamente, pela ViaQuatro e ViaMobilidade, conhecendo da cabine ao simulador de metrô.

Do quarto decorado com brinquedos a bolos de aniversários temáticos de trens, Calebe nutre a paixão pelo transporte sobre trilhos desde pequeno. O sonho de ser operador teve início pelas viagens no sistema metroviário entre Salvador e Lauro de Freitas, sob concessão da CCR Metrô Bahia. Entretanto, faltava algo: conhecer a “cidade dos trilhos”, como ele chama São Paulo, que conta com 377 quilômetros de extensão de sistema metroferroviário que se estendem pela região metropolitana.

Assim, a mãe Ana Paula Sena, 37 anos, aproveitou uma passagem de avião em promoção para viajar da capital baiana à “terra da garoa”, onde ficaria com o filho na casa da irmã, no bairro Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. Logo em seguida, ela contatou as concessionárias do Grupo CCR para que Calebe pudesse fazer uma visita às linhas 4-Amarela e 5-Lilás, um pedido prontamente atendido pelas equipes da ViaQuatro e ViaMobilidade.

A primeira parada dessa aventura foi na Estação Capão Redondo, onde foi possível assistir, da cabine, o trem da Linha 5-Lilás ser conduzido para o pátio de manobras, logo após o terminal. Acompanhado de um operador, ele pode buzinar e ver como funciona uma composição que transporta diariamente milhares de passageiros. “Achei lindo”, afirmou a criança após a experiência. Em seguida, conheceu o CCO (Centro de Controle Operacional), o cérebro de toda a operação da linha.

De olhos vidrados na janela do trem, Calebe foi até Vila Sônia, onde fica a parada final da Linha 4-Amarela. Ao entrar no metrô, a surpresa de ver pela primeira vez na vida um trem totalmente automatizado, sem operador. Entretanto, o melhor ainda estava por vir, ao ter a sensação de conduzir aquele mesmo veículo em um simulador, no espaço Saber +, no Pátio Vila Sônia.

Emocionada, Ana Paula estampava na camisa o orgulho de Calebe, com a frase “Mamãe de Autista”. De acordo com a professora de história, esse dia será inesquecível ao filho, uma semente para um futuro no qual seja o que sempre quis: operador de metrô. Por essa razão, todo o esforço de viajar de Salvador para São Paulo, segundo ela, foi compensado a cada minuto dessa experiência.

“Foi um dia inacreditável. Aconteceu em uma tarde tudo que a gente sempre viu ele reproduzir no quarto dele, desde a oficina que ele montava com brinquedos de trens, a entrar em uma cabine. Então ele realmente viveu um dia de maquinista e, como mãe, agradeço (à ViaQuatro e ViaMobilidade) por essa oportunidade. Ele fala para todo mundo que quer ser maquinista aqui em São Paulo”, diz a mãe.