Alerta de velocidade e de cinto de segurança: veja novidades do Uber

Aproveitando a Semana Nacional do Trânsito , que acontece até 25 de setembro, a Uber anuncia duas novas ferramentas que contribuem para aumentar a segurança das viagens com a plataforma e incentivar o bom cumprimento das leis de trânsito. São elas o Alerta de Limite de Velocidade e o Lembrete de Cinto de Segurança.

Os motoristas parceiros da Uber em todo o Brasil já podem contar com os Alertas de Limite de Velocidade, que ajudam a lembrar da importância de manter uma velocidade segura durante as viagens. Já ativados por padrão no aplicativo do motorista parceiro, o recurso exibe o limite de velocidade do local, em tempo real, e alerta visualmente se os motoristas ultrapassarem o limite indicado.

A ferramenta está disponível para veículos de quatro ou duas rodas e pode ser personalizada pelo motorista parceiro nas configurações do aplicativo.

“A Uber acredita que a tecnologia pode reforçar a segurança das viagens. Motoristas parceiros em países onde os Alertas de Velocidade já foram introduzidos apontam que essas informações os ajudam a tomar melhores decisões de direção para a segurança de todos”, afirma o gerente de Comunicação para Assuntos de Segurança da Uber, Yuri Villacorta.

Já o Lembrete de Cinto de Segurança é uma ferramenta que vai orientar tanto os motoristas parceiros quanto os usuários ao iniciar uma viagem, lembrando a importância do uso do equipamento. O cinto de segurança, além de obrigatório para todas as pessoas do veículo, inclusive no banco de trás, pode salvar vidas em situações de acidentes. O recurso será implementado nas próximas semanas.

É importante lembrar que, ao usar a plataforma da Uber, o usuário precisa solicitar um carro que comporte o número de pessoas que estão viajando com ele. De acordo com a lei aplicável, veículos não podem trafegar com mais ocupantes do que a capacidade máxima prevista – que é a mesma de cintos disponíveis no veículo. Lotação excedente pode gerar multa e até a apreensão do veículo.

Ações voltadas para segurança viária

A empresa ainda promove diversas ações educativas para conscientizar as pessoas sobre como diminuir as chances de acidentes para todos que fazem parte do sistema viário das cidades. Também nas próximas semanas, novos conteúdos educativos sobre segurança viária criados em parceria com a ASIRT (Associação Internacional para Segurança Viária, na sigla em inglês) serão compartilhados com os motoristas parceiros.

“Entedemos que a segurança viária é de responsabilidade de todos que compõem esse ecossistema integrado. Estamos constantemente realizando ações educativas e pensando em soluções nesse sentido, como é o caso das duas ferramentas que anunciamos. Nossa expectativa é que elas sejam subsídios informativos que impactam positivamente no comportamento seguro dos motoristas parceiros e usuários da plataforma”, ressalta Villacorta.

Confira outras iniciativas da Uber para segurança viária

Animações e podcasts para parceiros do Uber Moto: juntamente com especialistas em segurança viária, a Uber trouxe uma série de vídeos educativos , além de um podcast para os usuários e motociclistas que usam o Uber Moto para se deslocar nas cidades que possuem o serviço. A segurança de todos é o principal tema discutido que visa diminuir os riscos de qualquer tipo de acidente.

Alerta de Ciclofaixa: o recurso orienta quem está realizando uma viagem de Uber a verificar a presença de ciclistas antes de abrir a porta do carro no momento do embarque. Além disso, se estiver em uma viagem que termine perto ou ao longo de uma ciclovia ou ciclofaixa, o aplicativo enviará esse alerta no final do percurso.

??Limite de tempo online dirigindo no aplicativo: a ferramenta fornece notificações ao motorista quando ele se aproxima do limite de 12 horas online conduzindo o veículo em um único dia. Atingido esse limite, ele é automaticamente desconectado e não pode utilizar o aplicativo pelas seis horas seguintes. Passado esse período, o motorista pode ficar online novamente para receber solicitações de viagem.