Vagas abertas em concurso da SPTrans para níveis médio, técnico e superior

Com 200 posições disponíveis e remunerações de R$ 2.087 a R$ 9.466, as inscrições virtuais para a prova classificatória da SPTrans (São Paulo Transporte) começam já na próxima quinta-feira (28) e seguem até 13 de novembro. Candidatos poderão atuar na área administrativa, de saúde e jurídica da empresa.

Como gestora do transporte público por ônibus na capital, aos aprovados, a companhia estipula cargas horárias de trabalho entre 6 e 8 horas semanais. Já as provas do concurso, organizado pela Banca Vunesp, variam na quantidade de questões a serem preenchidas entre 3 e 5 horas, conforme o cargo pleiteado - em sua maioria com teste de redação.

Vale destacar que, em alguns casos, para além da escolaridade, é requerida experiência anterior na função. E, além disto, há taxas distintas para executar as etapas do concurso, também relacionadas a função preterida, sendo:

R$ 59 para:

Agente de Informações;

Técnico de Enfermagem do Trabalho;

Técnico de Informática;

Técnico de Inspeção Veicular Pleno;

Técnico de Processos Administrativos Júnior;

Técnico de Sistema de Transporte Júnior;

Técnico em Segurança do Trabalho.

R$ 85,90 para:

Advogado Pleno;

Analista de Comunicação Pleno;

Analista de Gestão Pleno;

Analista de Informática I;

Analista de Marketing Pleno;

Arquiteto Pleno;

Assistente Social;

Auditor Pleno;

Engenheiro de Segurança do Trabalho Pleno;

Engenheiro Pleno;

Médico Auditor;

Médico do Trabalho.

Para a prova objetiva das 200 vagas, vale reforçar os horários de inscrição: desta quinta (28) a partir das 10h e até 13 de novembro às 23h59. O exame ocorre apenas na tarde de 21 de janeiro e o gabarito oficial sai dois dias após a execução da prova, em 23 de janeiro.

Demais informações podem ser conferidas no edital do concurso.