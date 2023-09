Em meio à polêmica com Bruna Biancardi, Neymar Jr. faz homenagem para Davi Lucca e Mavie

Neymar Jr. usou as redes sociais para fazer uma singela homenagem para os filhos, Mavie e Davi Lucca. Nesta quinta-feira, dia 21, o jogador compartilhou uma foto de suas caneleiras, que além de seu nome, também continham os nomes dos pequenos.

Vale lembrar que jogador está no olho do furacão em meio à polêmica com Bruna Biancardi. Caso você esteja por fora, o jogador foi visto em uma noitada na Espanha com algumas mulheres - enquanto a namorada estava no Brasil.

Até o momento, ele apenas se pronunciou através de sua assessoria de imprensa, negando que qualquer traição tenha ocorrido naquela madrugada. No entanto, Bruna se pronunciou dando a entender estar decepcionada com o namorado.

Estou ciente do ocorrido e, mais uma vez, decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento, escreveu ela, nos Stories.

Eita!