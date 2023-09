Ivete Sangalo confessa já ter traído e dispara: - Não me arrependo

Que o Saia Justa é recheado de histórias engraçadas e sem muitos filtros você já sabe, né? E quando se trata de Ivete Sangalo, dá para imaginar que rolou muita confissão! Na última quarta-feira, dia 20, a cantora não poupou esforços para abrir o coração.

Em meio o polêmico término de Luísa Sonza e Chico Veiga, o assunto relacionamentos e traição foi escolhido. E foi nesse momento que Sangalo confessou já ter traído um ex-namorado.

- Eu já [traí]. Foi na pulada da noite, mas foi um negócio que já estava desorganizado. Estava bem desorganizado, mas não tive coragem de dizer: Seguinte, mer**u.

Apesar de não revelar o nome do ex-affair, a cantora disse que a traição aconteceu apenas uma vez, mas ela não se arrepende.

- Só foi uma vez, mas não me arrependo, não, meu irmão. Ah, não me arrependo, vai com tanta honestidade para o inferno.

Vale lembrar que, atualmente, Ivete Sangalo é casada com Daniel Cady e é mamãe de três filhos, Marcelo, de 13 anos de idade, e as gêmeas Marina e Helena, de cinco anos de idade.