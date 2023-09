Ariana Grande e Dalton Gomez entram com pedido oficial de divórcio

Novidades na vida de Ariana Grande... A cantora, que recentemente se separou de Dalton Gomez, entrou oficialmente com um pedido de divórcio do corretor. De acordo com o TMZ, a artista teria afirmado que o casal tinha diferenças inconciliáveis.

Ainda segundo o site, Dalton também entrou com um pedido de divórcio com apenas alguns dias de diferença da solicitação de Ariana. Segundo as informações do TMZ, o casal tentará resolver a separação com um acordo.

Não há ressentimentos entre os dois. Eles tinham um acordo pré-nupcial em vigor. Eles têm sido muito atenciosos e respeitosos um com o outro em cada etapa deste processo.

Ariana Grande teria pedido para que a pensão de Dalton e seus bens sejam entregues de acordo com o acordo pré-nupcial do casal.