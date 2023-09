Halloween da Disney – Quando é a festa e como ela é

A festa de Halloween da Disney World, chamada oficialmente de Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, ocorre no Magic Kingdom em noites selecionadas de agosto a novembro. Tive a oportunidade de conferi-la em Orlando e achei que vale a pena, principalmente, para quem já conhece o parque ou viaja com crianças pequenas.

Durante o evento, rolam diversas experiências divertidas relacionadas ao Dia das Bruxas, que é sempre celebrado em grande estilo nos EUA e em algumas outras partes do mundo. Dá para ir ao Magic Kingdom fantasiado, caçar doces, curtir algumas atrações com temas especiais de terror, encontrar personagens caracterizados e assistir a uma parada e a um show de fogos temáticos.

Como os ingressos são vendidos à parte e muita gente fica na dúvida a respeito de como é quando é o Halloween da Disney, criei esse artigo detalhado com diversos tópicos relacionados à festa. São eles:

Confira as dicas abaixo com atenção para identificar se, no seu caso, vale a pena ir à Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party.

Divulgação O Halloween da Disney não é assustador. É uma festa para famílias

O Halloween da Disney World não se chama Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party à toa. Trata-se de um evento tranquilo, bem familiar e sem sustos, voltado para quem viaja com crianças pequenas ou quer ser divertir na época do Dia das Bruxas, celebrado em 31 de outubro.

Se você busca situações e cenários de terror mais elaborados, é melhor ir ao Halloween da Universal, como detalho aqui.

Realizado no Magic Kingdom, o parque do Castelo da Cinderela, o evento da Disney tem outra pegada. Esqueça a ideia de deparar-se com atores com fantasias de monstros ou ter de sair correndo assustado. O lance aqui é curtir as brincadeiras de caçar doces, o visual, as paradas e os eventos especiais.

Assim, os principais destaques da Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party são:

Vamos a elas.

Divulgação Magic Kingdom fica enfeitado com muitas abóboras

O Magic Kingdom ganha decoração especial entre agosto e o início de novembro, com muitas abóboras espalhadas por jardins ou penduradas em postes, bem como espantalhos e itens diversos relacionados ao outono.

Quem vai ao parque durante o dia nesta época do ano pode ver esses detalhes, mas tudo fica mais especial durante as festas de Halloween, com a iluminação noturna – mais abaixo, vou explicar como funciona o esquema de ingressos para a festa, uma vez que, repito, eles devem ser comprados à parte.

Divulgação Fantasias são permitidas no Halloween da Disney

Um dos grandes baratos do Halloween da Disney é que você pode ir fantasiado para o parque, ao contrário do que ocorre na Universal Studios. Há várias regras (falo sobre elas logo mais), mas os americanos, principalmente, não se fazem de rogados.

É bem legal ver a empolgação da galera. Tem muita gente que capricha, e não é só criança, não. Americanos de todas as idades têm costume de se fantasiar e sair na rua nessa época. E os brasileiros que adotam a tendência se divertem ainda mais na Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party. Recomendo.

Divulgação Ponto de coleta de doces no Halloween da Disney

A brincadeira de Gostosuras ou Travessuras (Trick Or Treat) é outro grande destaque do Halloween da Disney. Assim que você entra no Magic Kingdom, ganha uma sacolinha com a qual pode coletar doces. Eles estão incluídos no valor do ingressos e ficam espalhados em diversos pontos do parque.

Dá para pegar um mapa ou conferir onde eles estão no My Disney Experience, o aplicativo que permite fazer reservas nos parques, comprar pacotes de fura-filas e conferir outros serviços da Disney World.

Vale ressaltar que o wi-fi no complexo é gratuito, mas é sempre bom contar com um chip viagem internacional. Afinal, ficar conectado é essencial em Orlando, mesmo que seja para reservar lugares em filas virtuais, como você verá no próximo tópico.

Dica: leve uma mochila ou sacola maior, porque a distribuição de doces é realmente farta e você pode pegar quantos quiser.

Paulo Basso Jr. Montanha-russa TRON Lightcycle / Run

Boa parte das atrações regulares do Magic Kingdom fica aberta durante a Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, e com um detalhe: geralmente com filas menores do que o normal.

O melhor de tudo, porém, é que algumas delas ganham uma roupagem especial – como a Disney divulga, ficam enfeitiçadas. É o caso da casa mal-assombrada Haunted Mansion, uma das mais disputadas durante o evento. Perfeita para entrar no clima, né?

A cada ano, as experiências mudam. Quando eu fui, por exemplo, a Space Mountain estava totalmente apagada e com uma trilha sonora diferente, repleta de gritos. Eu achei bem legal. Pirates of the Caribbean e Big Thunder Mountain Railroad, entre outras, também podem entrar na brincadeira.

Dica: enquanto a atração TRON Lightcycle / Run estiver funcionando com fila virtual, quem vai à Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party pode tentar abocanhar uma vaga gratuita nela ao acessar, às 18h, o aplicativo My Disney Experience (disponível para Apple e Android). Não é preciso estar no parque, mas o ingresso da festa especial precisa estar vinculado ao app.

Para entrar na fila virtual, seja pontual, pois costuma esgotar rapidamente. Alguns segundos antes das 18h, acesse o aplicativo, vá ao ícone com três tracinhos, entre em Virtual Queue, selecione Magic Kingdom e faça sua solicitação.

Lembre-se de associar, caso queira, todas as contas que estiverem atreladas à sua. Assim, o grupo inteiro poderá brincar junto na janela de horário indicada pelo aplicativo, caso disponível.

Paulo Basso Jr. Mickey vestido de vampiro no Town Square Theater

Que tal dar um abraço no Mickey vestido de vampiro e na Minnie com fantasia de fada ou então ver diversos vilões da Disney, que nunca aparecem nos parques? Essa é uma das vantagens de ir à Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party.

Vale a pena conferir no mapa ou no aplicativo onde eles estão. O ratinho famoso, por exemplo, fica no Town Square Theater, bem na entrada do Magic Kingdom, assim como Sally e Jack Skellington. As filas por lá pode ser longas.

Paulo Basso Jr. Foto “enfeitiçada” dos serviços PhotoPass e Memory Maker da Disney

Quem usar o serviço PhotoPass da Disney World e pagar pelo pacote Memory Maker, disponível no aplicativo My Disney Experience, pode solicitar fotos para os profissionais espalhados pelos parques. Muitas delas terão surpresas divertidas, como fantasmas e caveiras nos arredores.

O serviço de PhotoPass é gratuito, basta pedir os retratos para os fotógrafos e ver o resultado no aplicativo. Para baixar as fotos em alta resolução, sem marca d’água ou até mesmo imprimir, porém, é necessário pagar, e é aí que o pacote Memory Maker pode ser vantajoso.

Rolam alguns shows temáticos durante o Halloween da Disney. É o caso de Hocus Pocus (Abracadabra), em frente ao Castelo da Cinderela, com música e diversas projeções.

Já o quarteto de cantores The Cadaver Dans Barbershop dá o ar da graça na Frontierland, uma das áreas do Magic Kingdom.

Paulo Basso Jr. Carro alegórico com Cruella de Vil no Mickey’s “Boo-to-You” Halloween Parade

No Halloween da Disney World, todo mundo se aglomera nas imediações da Main Street U.S.A., a rua de entrada do Magic Kingdom, que leva ao Castelo da Cinderela, para assistir à Mickey’s “Boo-to-You” Halloween Parade.

O desfile, que começa com um cavaleiro sem cabeça, é o maior barato. Diversos carros alegóricos trazem personagens clássicos da Disney, inclusive alguns que raramente aparecem pelos parques em outras oportunidades, como a Clarabela. O mesmo vale para algumas das protagonistas do evento, entre elas as vilãs Malévola, Cruella de Vil e Rainha Má.

Confira no My Disney Experience o horário em que o desfile ocorrerá e prepare-se: a trilha sonora vai grudar que nem chiclete na sua cabeça por um bom tempo.

Paulo Basso Jr. O Castelo da Cinderela fica lindo no Disney’s Not So – Spooky Spectacular

O Disney’s Not So – Spooky Spectacular é o show de fogos apoteótico que ilumina os céus do Magic Kingdom durante o Halloween da Disney. Com muita música, lasers e diversas projeções no Castelo da Cinderela, o espetáculo coloca Mickey, Minnie, Pateta e Pato Donald em uma casa mal-assombrada, onde se deparam com diversos vilões clássicos.

Vale a pena conferir no app o horário do show na noite em que você irá ao evento e se posicionar em um bom lugar, como ao lado do jardim em que fica a estátua de Walt Disney de mãos dadas com o Mickey.

Um lance legal de saber é que alguns elementos de Disney’s Not So – Spooky Spectacular são inspirados no filme O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton.

Divulgação Iluminação especial de Halloween no Magic Kingdom

O Halloween da Disney World ocorre anualmente no Magic Kingdom em noites selecionadas de meados de agosto ao começo de novembro. O calendário pode ser conferido aqui.

A Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party geralmente começa às 19h e vai até meia-noite. Com o ingresso da festa em mãos, porém, é possível entrar no parque, sem a necessidade de fazer reserva, a partir das 16h. Uma pulseira de identificação é entregue aos visitantes.

Divulgação Ingressos do Halloween da Disney são cobrados à parte

Os ingressos para a festa de Halloween da Disney são vendidos separadamente dos tíquetes regulares do Magic Kingdom. Na prática, nos dias em que rola a Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party o parque funciona assim:

Quem tem apenas o ingresso regular do Magic Kingdom

O parque fechará mais cedo para você neste dia, por volta de 19h. Caso tente permanecer, um funcionário identificará que você não tem a pulseira do Halloween e o convidará a se retirar.

Durante o dia, as atrações funcionam normalmente. Algumas delas costumam ficar com filas menores, uma vez que muita gente deixar de ir ao Magic Kingdom quando rola a Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party. Isso porque há menos tempo para brincar e, de quebra, o famoso show de fogos Happily Ever After não é apresentado nessas datas.

Dessa maneira, se for sua primeira vez na Disney World, evite comprar o ingresso regular do Magic Kingdom nos dias em que haverá festa de Halloween (é fundamental conferir, no site oficial, as informações e os horários dos parques antes de adquirir os tíquetes). Ou compre também o tíquete da Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, ou deixe para ir ao parque em outro dia.

Quem tem apenas o ingresso da Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party

Você não poderia entrar no Magic Kingdom até às 16h. A partir daí, receberá uma pulseira especial, a sacola para colher doces e poderá participar do evento especial até meia-noite.

A dica aqui é chegar cedo e curtir as atrações, para sobrar tempo de conferir a parada, tirar fotos com personagens e ficar bem posicionado para assistir ao show de fogos. Depois do espetáculo também dá tempo de brincar mais um pouco.

Quem tem os dois ingressos para o mesmo dia

O dia e a noite são uma criança para você no Magic Kingdom. Pode chegar a hora que quiser a partir da abertura e aproveitar o parque até meia-noite, curtindo as atrações no dia regular e também todos os eventos especiais da Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party – a partir, geralmente, das 19h.

Lembre-se apenas de que, nesse dia, o show de fogos será especial de Halloween e o Happily Ever After não será apresentado.

Os preços da Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party variam conforme o dia, mas podem ser conferidos aqui. Caso queira ir ao evento, compre os ingressos com antecedência, pois eles costumam se esgotar e dificilmente você conseguirá tíquetes em cima da hora.

Ao viajar para a Disney ou qualquer outro lugar dos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS20 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 20% de desconto.

Divulgação Um dos grandes baratos do Halloween da Disney é poder ir fantasiado, mas há regras

Como disse acima, ir fantasiado ao Halloween da Disney não é só permitido como, também, incentivado. Porém, é preciso respeitar algumas regras.

Segundo o site oficial da Disney World, são elas:

Fantasias estão liberadas e máscaras podem ser usadas, desde que possibilitem uma visão periférica desobstruída em todos os momentos, com aberturas que permitam que os olhos estejam totalmente à mostra.

Todos os visitantes podem se vestir como seu personagem preferido, mas não podem posar para fotos ou distribuir autógrafos para outros visitantes.

As fantasias precisam ser apropriadas para famílias e não podem ser perturbadoras, ofensivas, polêmicas ou violentas.

As fantasias não podem conter adereços ou acessórios que se assemelhem (ou possam ser facilmente confundidos) a armas reais.

As fantasias não podem conter objetos cortantes, pontiagudos ou materiais que possam atingir acidentalmente outros visitantes.

Não é incentivado o uso de fantasias com várias camadas ou adereços que envolvam todo o corpo, pois elas poderão estar sujeitas a uma revista de segurança adicional.

As fantasias não podem tocar ou arrastar no chão (por exemplo, vestidos longos de Princesas).

Capas podem ser utilizadas se o comprimento não ultrapassar a cintura.

Camisetas, blusas, moletons e chapéus temáticos são aceitos.

Acessórios aceitáveis incluem asas transparentes, sabres de luz plásticos, espadas de brinquedo e tutus. Acessórios de cabeça de fantasias podem ser utilizados, desde que não cubram o rosto.

Máscaras de fantasias de qualquer tipo não podem ser usadas.

Divulgação Halloween da Disney é legal, principalmente, para quem já conhece o Magic Kingdom

A minha conclusão é que vale a pena, sim, ir ao Halloween da Disney World, e por vários motivos. A festa é divertida, tem parada e shows especiais, personagens que não aparecem em outras datas e atrações com filas menores, além de roupagens —-“enfeitiçadas”.

Como o ingresso é cobrado à parte, porém, talvez você tenha que escolher entre ir ao Magic Kingdom em um dia regular ou à Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party. Neste caso, se for sua primeira vez na Disney World, fique com a primeira opção (e compre ingresso para um dia em que não tenha festa de Halloween, para brincar mais e assistir ao show de fogos Happily Ever After).

Agora, se você já esteve em Orlando em outras oportunidades ou pode comprar tanto o ingresso regular quanto o da festa de Halloween no mesmo dia, aproveite. Essa é uma ótima oportunidade de visitar a Disney World de uma forma diferente nas noites selecionadas de agosto ao início de novembro.

Quando planejamos nossas viagens para Orlando, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

