Ingram Micro: Carla Santos é a nova diretora de Vendas de Cloud Latam

A Ingram Micro anunciou a promoção de Carla Santos ao cargo de diretora de Vendas de Cloud Latam, expandindo as responsabilidades e atuação da executiva dentro da companhia.

“Ao longo dos últimos anos, a liderança e amplo conhecimento de Carla na área de cloud foram fundamentais para a Ingram Micro Brasil atingir seus objetivos impulsionando o crescimento dos negócios da empresa no país”, afirma Luis Férez, vice-presidente sênior global e presidente das subsidiárias latinas da Ingram Micro.

“Temos plena confiança de que também fará um excelente trabalho nos demais países da América Latina junto com nossos líderes e equipes regionais, que passam a responder indiretamente a ela”, completa.

Esta é a segunda ascenção profissional de Carla nos últimos dois anos.

Em 2021, a executiva já havia assumido a posição de diretora de Cloud e Soluções Digitais na unidade brasileira, em substituição a Flávio Moraes, que, à época, foi nomeado como presidente da distribuidora no país – cargo que segue ocupando.

No novo posto, a fim de integrar a estratégia de Cloud com Advanced Solutions em toda a América Latina, Carla permanecerá liderando a unidade de negócios de Cloud no Brasil e reportando diretamente a Moraes, mas, em paralelo, responderá sobre a atuação em América Latina a Daniela Rosa, CCE Export Services da Ingram Micro na América Latina.

“Carla terá um papel fundamental para o crescimento da unidade de negócios de cloud na região e seguir acelerando nossa transformação por meio da colaboração e do alinhamento estratégico regional”, complementa Férez.

Trajetória

Carla Santos iniciou sua trajetória profissional em 2006, como especialista de Produto, e desde 2011 está na Ingram Micro, onde entrou como gerente de Produto.

Em 2013, assumiu o desafio de ser gerente da unidade de negócios de Software e Cloud, desenvolvendo a área até 2018, quando foi promovida a diretora de Digital Solutions. Desde 2021, é a diretora de Cloud e Soluções Digital no Brasil, posição que lhe rendeu diversos reconhecimentos do mercado, como dois prêmios Women of the Channel 2023, oferecidos pela The Channel Company CRN.

“Estamos trabalhando em uma estratégia de cloud voltada para o futuro de toda a região e me sinto honrada por dividir esse desafio com um time tão talentoso e competente”, diz Carla.

“Vamos seguir reforçando o compromisso global da Ingram Micro com o desenvolvimento, investimento, inovação e constante crescimento do ecossistema, oferecendo a todo o canal de distribuição novas oportunidades de negócios e um extenso portfólio de soluções que complementam os esforços e planos de crescimento dos parceiros”, completa.

Em quase 20 anos de uma bem-sucedida carreira na área de tecnologia, sempre próxima ao canal, Santos destaca a oportunidade de aprender, se desenvolver e fazer bons relacionamentos profissionais.

Agora, além de supervisionar a equipe do Brasil, os líderes de cloud Antonio Velazquez (México), Nicolas Santibañez (Chile), Luis Fernando Rumbos (Colômbia), Kevin Aragonez (Peru) e Jose Menezes (Miami) se reportarão indiretamente a ela, ao mesmo tempo em que respondem diretamente aos Country Chief Executives (CCEs) de cada país de origem.

“Espero corresponder à oportunidade de representar a Ingram Micro Latam e somar a um time com excelentes profissionais”, completa a nova diretora Latam.

Atualmente, a Ingram Micro conta com um extenso portfólio de soluções em Cloud e Soluções Digitais.

O Ingram Micro Cloud Marketplace, por exemplo, é um habilitador em escala para soluções como Infraestrutura, Data & IA, Analytics, Colaboração, Comunicação Unificada, Plataformas, Cyber Security, ERP e continuará a ser um dos focos do trabalho de Santos na América Latina.

Recentemente, a Ingram Micro lançou uma série de atualizações na plataforma a fim de ajudar os parceiros a economizarem tempo, oferecerem mais flexibilidade e acelerarem a aquisição de clientes. A plataforma de marketplace possibilita ainda o uso de repositórios de Marketing, aceleração de escala via White Label, geração de leads e faturamento em moeda local.