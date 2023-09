Relator vota por manter Guto na cadeira em Ribeirão

O ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do processo que pede a cassação do mandato do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), votou por manter o chefe do Executivo no cargo, afastando a tese do ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania) de infração à Lei Eleitoral na eleição suplementar do ano passado.

O julgamento do caso teve início na manhã desta quinta-feira (21) no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas foi interrompido por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Não há nova data para retomada da discussão do episódio.

Roncon argumentou que Guto não poderia concorrer no pleito suplementar de dezembro por ser candidato à sucessão do pai, Clóvis Volpi (PL), eleito prefeito de Ribeirão em 2020, mas cassado em setembro de 2022 por causa da Lei da Ficha Limpa - a legislação eleitoral impede que familiares de primeiro grau possam concorrer na sucessão, para evitar o que chama de oligarquia familiar de poder.

No entendimento de Azevedo Marques, embora Guto seja filho de Clóvis Volpi, ele disputou o pleito na condição de vereador eleito em 2020, então presidente da Câmara e prefeito interino após a cassação de Clóvis Volpi.

“Eu firmo no voto entendimento de que o princípio decorrente constitucional à elegibilidade são excepcionais, não é possível construções pretorianas que ampliem idiossincraticamente a situação de inelegibilidade daqueles que eram elegíveis nas condições precedentes, ou seja, chefe do Executivo candidato à reeleição. Por isso voto contra o recurso interposto”, alegou o relator do caso.

Guto venceu a eleição suplementar contra Roncon por uma diferença pequena - 38,54% a 31,69%. Ambos se colocam como candidatos no pleito do ano que vem.

No TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), o pedido de Roncon foi derrotado por unanimidade.