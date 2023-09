A Fazenda 2023: Sheherazade chora por sensação de isolamento no reality e saudade dos filhos

A jornalista Rachel Sheherazade se mostrou abalada com sua participação no segundo dia de A Fazenda 15, reality show da Record TV, nesta quarta-feira, 20. Ela, que foi consolada por colegas de confinamento, disse ter uma sensação de isolamento entre os grupos formados no programa, além de sentir saudade dos filhos.

O assunto foi abordado pela jornalista durante uma conversa com Lucas Souza, Kally Fonseca e Jaquelline Grohalski. "É minha fraqueza emocional estar longe deles dos filhos, de estar longe de quem me deixa em pé. ... Eu não posso depender emocionalmente dos meus filhos, mas eu dependo", contou ela.

Outro motivo do sentimento de solidão de Rachel seriam as brigas que a jornalista já protagonizou no reality. Ela já teve desentendimentos com Kally Fonseca, por ter desafiado a amiga durante a Prova do Fazendeiro, e com Kamila Simioni, por ter defendido Jenny Miranda em uma briga entre as duas.

Mais tarde, Rachel foi consolada por Henrique Martins e Márcia Fu. A jogadora de vôlei falou sobre o sentimento de também ser mãe e prometeu que irá impedir a jornalista caso ela cogite desistir do programa. "Pode ir parando. O que é isso, gata?", brincou ela.