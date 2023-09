Ivete Sangalo comenta fim do relacionamento de Luísa Sonza: Às vezes temos um combinado que queremos tanto que seja real

Luísa Sonza e Chico Veiga são realmente o assunto do momento. No Saia Justa da última quarta-feira, dia 20, Ivete Sangalo acabou comentando sobre o polêmico fim de relacionamento e a traição do rapaz.

Categórica, ela foi direta ao comentar sua opinião:

- Às vezes temos um combinado que queremos tanto que seja real, que não ouvimos e não entendemos as nuances disso.

Sem querer comentar sobre assuntos pessoais do casal, a cantora completou:

- Não tenho ideia das entranhas desse relacionamento. Acho que nenhum de nós deve entrar nesse mérito. Não é das nossas contas. Embora Luísa tenha participado a nós, acho que temos que ter esse distanciamento e discernimento para saber até onde vai nossa opinião. Tem coisas que não são da nossa alçada. Não quero saber do emaranhado, bom ou ruim, dessa relação.