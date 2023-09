Cariúcha reclama de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15

Mais uma madrugada se passou em A Fazenda 15 e mais uma noite recheada de acontecimentos se desdobrou. A vitória de Yuri Meirelles na Prova do Fazendeiro deixou um clima tenso entre os peões, mas não gerou nenhuma treta.

Em compensação, alguns confinados conversaram sobre as relações que estão acontecendo desde o primeiro dia e já rolou reclamação. Em conversa com Márcia Fu e Sander, Cariúcha confessou que está irritada pela convivência com Rachel Sheherazade.

Incomodada com as atitudes da jornalista, a cantora reclamou que ela não ajuda nas tarefas da casa.

- Só come e c**a. Ela dorme o dia todo. Não lava um prato, um copo. Manda embora para casa! Dorme em casa. Fica aqui dando despesa.

Na sequência, Márcia concordou com as falas e disparou:

- De boa, não vou admitir. Eu mando ela para a roça. Não quero nem saber se acham que ela é forte. Mando com força [para a roça].

Em outro momento, Randamés Furlan confessou que ficou bastante chateado por ter perdido a Prova do Fazendeiro. Vale lembrar que o peão é jogador de futebol no Brasiliense Futebol Clube no Distrito Federal e o desafio teve como tema o esporte.

- Estou triste comigo. Não é porque o Yuri ganhou. Se fosse qualquer outra prova, de qualquer outro jeito, eu não estaria assim. [...] Não entendo. Tinha tudo para dar certo, e deu errado...

No paiol, onde dez participantes lutam para conseguirem subir para a mansão, o clima ficou tenso entre Shayan e Lumena.

Tudo começou porque o ex-BBB começou a ter suspeitas sobre o relacionamento entre a peoa e WL Guimarães. Os dois se conheceram anteriormente no De Férias com o Ex Celebs e chegaram a trocar alguns beijos.

Irritada, Lumena não deixou passar o comentário e rebateu:

- Isso fere os meus valores familiares. Em nenhum momento eu faria isso, em nenhum momento eu iria mandar mensagem para ninguém para chegar aqui no jogo e falar: Vamos ficar junto porque pode ser benéfico. Primeiro, porque isso foge do meu controle, em nenhum momento poderia ser uma verdade, e o Brasil todo está vendo. Realmente é uma interpretação feia. Por isso eu falei que é baixo! É mais baixo ainda quando você prefere me expor e priorizar um homem.

Minutos depois da conversa, Shay pediu desculpas para a ex-BBB e os dois chegaram a se abraçar para selar a paz.