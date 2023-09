Anderson Leonardo, do Molejo, responde bem ao tratamento, mas segue sem previsão de alta

Na última quarta-feira, dia 20, a assessoria do Grupo Molejo compartilhou uma atualização do estado de saúde de Anderson Leonardo. O músico segue internado e respondendo bem ao tratamento contra embolia pulmonar.

Em uma publicação nas redes sociais da banda, a equipe que cuida dos artistas pediu que continuem com as orações e informou que ele segue previsão de alta.

A assessoria do Grupo Molejo vem informar que o nosso cantor ANDERSON LEONARDO vem respondendo muito bem ao tratamento de embolia pulmonar, ele continua internado sem previsão de alta, contamos com as orações de todos os amigos, fãs e contratantes.