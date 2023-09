BoE prevê leve alta no PIB do Reino Unido no 3º trimestre de 2023

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido irá crescer "apenas levemente" no terceiro trimestre de 2023 e que a expansão subjacente no segundo semestre deste ano provavelmente será mais fraca do que o esperado, segundo ata da instituição publicada nesta quinta-feira, 21.

Também na ata, o BoE avalia que há crescentes sinais de algum impacto do aperto da política monetária no mercado de trabalho e no ímpeto da economia real de forma mais ampla.

Mais cedo, o BoE decidiu manter seu juro básico em 5,25%. Analistas previam nova alta de 25 pontos-base, a 5,5%, mas não descartavam a possibilidade de pausa, após a inflação do Reino Unido desacelerar levemente em agosto.