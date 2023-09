Juventude interrompida

A principal reportagem desta edição do Diário faz alertas importantíssimos: a cada cinco mortes registradas no trânsito do Grande ABC, uma envolve pessoa jovem. E três a cada dez destes trágicos episódios, que interrompem existências prematuramente, ocorrem nas rodovias que cortam a região. Os dados são oficiais, compilados pelo repórter Renan Soares com o auxílio do InfoSiga, o sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo). As estatísticas são chocantes. De janeiro a agosto deste ano, 144 pessoas morreram nas vias e estradas das sete cidades, sendo que, do total, 28 tinham idade entre 18 e 24 anos.



O refinamento dos dados disponíveis permite que se trace o perfil das vítimas e também os dias e horários mais propícios às ocorrências com vítimas fatais. Motocicletas são, de longe, o tipo de veículo mais letal. A maioria dos acidentes ocorrem aos fins de semana e no período da noite. Condução sob efeito de álcool, excesso de velocidade e o uso do celular ao volante são fatores de risco. É de se perguntar: se há tanta informação disponível sobre o que joga para o alto os números de morte no asfalto, por que não se faz nada para reduzir a zero esse índice tão triste? Expor este questionamento se torna um imperativo para quem está preocupado com a questão e quer vê-la solucionada.