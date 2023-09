Charge - 21 de setembro de 2023

A cada cinco mortes no trânsito do Grande ABC, uma delas é de jovens de 18 a 24 anos. Segundo dados do InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), de janeiro a agosto deste ano, 144 pessoas morreram nas vias e rodovias da região, sendo que, do total, 28 estavam na faixa etária descrita, compreendendo a 19,4% dos óbitos nas sete cidades.

Do total de mortes, cerca de 69% ocorreram nas vias públicas da região, sendo a colisão o principal motivo, em 39,5% dos casos. A maioria das vítimas dirigia motocicletas (62) e eram homens (117). Apenas Rio Grande da Serra não registrou óbitos no período. Quando se considera apenas o mês de agosto de 2023, o Grande ABC registrou 22 mortes, número 22% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.