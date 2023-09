Espírito Santo: Inteligência Artificial passa a atuar nas vistorias veiculares

Desde terça-feira (19) , a vistoria veicular passou a ser diferente no estado de Espírito Santo. Agora, ela passou a ser realizada utilizando a inteligência artificial.

Com mais tecnologia, o novo formato pretende coibir as fraudes e garantir mais segurança em todas as etapas do processo, além disso, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES) pretende tornar a ação mais transparente e ágil para o usuário.

Foram implantados novos requisitos técnicos em todas as etapas e fases da vistoria. Para isso, o sistema passou por testes e agora está sendo disponibilizado ao cidadão através das empresas credenciadas pelo órgão.

As alterações irão trazer uma padronização e tornar mais aprimorado a estrutura técnica da atividade. Antes não existia a validação do condutor, agora isso é feito por biometria, o que exige com a presença dele no local ou de alguém autorizado por procuração sistêmica.

A validação biométrica registra e garante que a requisição e o transporte do veículo serão realizados apenas por uma pessoa autorizada, impedindo que fraudadores requisitem a vistoria com o objetivo de “esquentar” o veículo e comercializá-lo ou utilizá-lo livremente.

Isso também acontece por parte de quem realiza o serviço – antes era necessário apenas um login e senha para entrar no processo. Hoje a validação do vistoriador também é biométrica com garantia de presença dele no local.

O processo permite que apenas um agente autorizado pelo Detran realize a atividade, impedindo o uso por diversos agentes, que muitas vezes utilizavam o mesmo login/senha, aumentando a possibilidade de corrupção e irregularidades.

Para que todas as empresas cumprissem as normas e garantissem o controle, autenticidade, conformidade e inalteração dos dados, o DETRAN- ES forneceu a integração de chassi, número de autorização de vistoria e tipo de vistoria, para que tudo fosse realizado da maneira mais transparente e segura.

Sobre a tecnologia utilizada

Através do sistema de IA é possível realizar a captura das imagens obrigatórias e opcionais das vistorias sem a possibilidade de intervenção humana, impedindo a manipulação da imagem ou de sua origem.

Ainda será possível realizar o registro e armazenamento dos dados da captura de todas as imagens no banco de dados, no qual cada informação não pode ser alterada sem refazer toda a operação. Tudo é protegido com uma chave de integridade e com a transparência em todos os envolvidos no processo, garantindo a rastreabilidade e originalidade das imagens nos laudos finais de vistoria.

A captura e validação sistêmica obrigatória das imagens, utilizando a inteligência artificial como forma de garantir a autenticidade do veículo e combate a irregularidades é uma tendência que vem sendo seguida pelos órgãos de trânsito nos estados. Isso ocorre não só nos serviços de vistoria, mas como ampliação da segurança nos serviços de emplacamento.

As etapas do processo com o uso de IA, são:

Biométrica com garantia de presença no início e no final do vistoriador autorizado;

Biométrica com garantia de presença no final do processo do proprietário/responsável autorizado;

Chassi encontrado no veículo;

Número do motor encontrado no veículo;

Foto panorâmica do veículo através de câmera panorâmica fixa no estabelecimento da ECV, validando marca/modelo e cor do veículo, dispensada no caso da vistoria móvel;

Frontal e traseiro de modo a garantir que o veículo correto está sendo vistoriado, bem como o mesmo se encontra com a placa correta;

Placas instaladas no veículo, verificando simultaneamente quanto ao alfanumérico, serial ou lacre e demais itens de segurança;

Procuração quando o proprietário não estiver presente;

Hodômetro;

No mínimo uma etiqueta de identificação ou plaqueta;

CRLV do veículo;

CNH do condutor autorizado do veículo.

As tecnologias que fazem parte do processo impedem o acesso por agentes ou dispositivos não autorizados e permite o controle para garantir que as empresas cumpram as normas de segurança estabelecidas.

As empresas agora possuem um sistema que bloqueia fraudes ou erros e integração de forma que não permita a manipulação do horário em função do dispositivo utilizado e garanta que o checklist dos itens seja vistoriado.

Anteriormente qualquer operador, por sua livre decisão (ou passível de corrupção) poderia aprovar qualquer veículo e, assim possibilitar a sua clonagem e o tráfego irregular dele.

Agora o sistema através de tecnologias como a inteligência artificial de forma impessoal e independente visa impedir que a fraude ou irregularidade seja cometida, mesmo com a eventual corrupção ou erros de qualquer agente.