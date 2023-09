Looke: veja as novidades do streaming

O Looke, plataforma de Filmes e Séries à Vontade, divulga as principais estreias que ficam disponíveis para os assinantes a partir de hoje (21 de setembro). O destaque da semana é o lançamento do título original “Final Feliz“, comédia irreverente sobre a chegada da aposentadoria para um casal com quase 50 anos de casamento.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Realce também para os exclusivos “Histórias de Meninas” e “Linha de Frente“. Na lista de recomendados estão a comédia “Hudson – Os Altos e Baixos do Amor“, o policial “Era uma Vez em Londres” e o longa de ação “Frente à Frente“.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O Looke recebe mensalmente dezenas de novos títulos e a assinatura custa apenas R$ 16,90 mensais ou R$ 149,90 por ano, com direito a três telas simultâneas, além do Looke Kids, espaço seguro dedicado ao público infanto-juvenil. O serviço também pode ser acessado e assinado pelas plataformas da Claro tv+, Amazon Prime Video Channels e Vivo Play.

Confira os detalhes.

ORIGINAL LOOKE

Final Feliz (Happy Ending) | Romance, Comédia

Sinopse: Helle não aguenta mais esperar pela aposentadoria de seu marido, mas ele decide investir todas as economias do casal em uma nova carreira. O casamento entra em crise, mas Helle fará de tudo para reestabelecer a conexão e o amor entre eles.

Direção: Hella Joof

Elenco: Birthe Neumann (Festa de Família), Kurt Ravn (O Garoto de Ouro) e Charlotte Sieling (Borgen)

EXCLUSIVOS LOOKE

Histórias de Meninas (Las Niñas) | Drama

Sinopse: No início dos anos 1990, em Zaragoza, na Espanha, Celia é uma menina de 11 anos que vive com sua mãe viúva e estuda em uma escola religiosa. Até que Brisa, uma garota vinda de Barcelona, chega à escola e abre as portas da adolescência para Celia. Juntas, elas viverão o despertar sexual, questionarão a morte e descobrirão que a educação feminina é cheia de tabus e contradições.

Direção: Pilar Palomero

Elenco: Andrea Fandos, Natalia de Molina (Adeus) e Zoe Arnao (O Inocente)

Na Linha de Frente (The Shift) | Suspense | EXCLUSIVO LOOKE

Sinopse: Eden e Abdel são dois jovens terroristas que planejam um ataque a uma escola em Bruxelas. Porém, na hora do atentado, Abdel se explode antes do combinado e acaba ferindo Eden, que é socorrido por uma ambulância junto com outras vítimas. Os paramédicos não têm ideia de quem é o menino, mas, quando um deles percebe o cinto cheio de explosivos, já é tarde demais: Eden acordou e ameaça explodir a ambulância se os médicos não fizerem o que ele manda.

Direção: Alessandro Tonda

Elenco: Clotilde Hesme (Canções de Amor), Adamo Dionisi (Suburra) e Adam Amara (Marianne)

RECOMENDADOS LOOKE

Hudson – Os Altos e Baixos da Vida (Hudson) | Comédia, Drama

Sinopse: Após a morte de sua mãe, Hudson, um homem recluso e tímido, parte com seu primo Ryan em uma jornada para espalhar as cinzas dela. No caminho, ele encontra amizades inesperadas e a chance de finalmente começar a viver sua vida.

Direção: Sean Daniel Cunningham

Elenco: Gregory Lay (Os Agentes do Destino), David Neal Levin (Billions) e Richard Masur (O Enigma de Outro Mundo)

Era Uma Vez em Londres (Once Upon A Time In London) | Policial

Sinopse: Durante a década de 1930, as ruas de Londres nunca foram tão perigosas. Foi neste período que começou o reinado de três décadas de Billy Hill e Jack Comer, dois dos maiores gangsteres do país, que pavimentaram o caminho para que os irmãos Kray exercessem o seu domínio sobre a capital inglesa.

Direção: Simon Rumley

Elenco: Terry Stone, Andy Beckwith e Josh Myers

Frente à Frente (Raging Fire) | Ação

Sinopse: Shan é um policial justo, admirado pelos colegas por ter resolvido muitos casos. Quando um misterioso grupo de criminosos, liderados por Ngo, seu ex-protegido, interfere em uma operação policial, Shan fica assombrando com a lembrança do terrível acidente que enviou Ngo à prisão e o transformou em um homem furioso, ansioso para matar todos que o prejudicaram.

Direção: Benny Chan

Elenco: Donnie Yen (O Grande Mestre), Nicholas Tse (A Hora do Acerto) e Lan Qin (Entre a Razão e a Emoção)