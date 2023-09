Samsung apresenta o Galaxy M34 5G no Brasil

Galaxy M34 5G Tela FHD+ de 6.5 polegadas* Tela Super AMOLED 1.000 nits de pico Taxa de atualização de 120 Hz * Medido na diagonal, o tamanho da tela é de 6,5 polegadas como um retângulo inteiro e de 6,3 polegadas considerando os cantos arredondados. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao recorte da câmera. **A câmera na tela pode suportar uma taxa de atualização inferior a 120Hz ao executar determinados aplicativos. ***1.000 nits no HBM (Modo de alto brilho). ****O display do Galaxy M34 5G recebeu a certificação Eye Care da SGS com base em sua capacidade de reduzir os efeitos nocivos da luz azul. Esta certificação pode ser encontrada em Link. Dimensões e peso 161.7 x 77.2 x 8.8 mm, 208g Câmera Câmera principal de 50 MP, F1.8, AF, OIS Câmera ultra grande-angular de 8 MP, F2.2, FF Câmera macro de 2 MP, F2.4, FF Câmera frontal de 13 MP, F2.2, FF Processador Exynos 1280 Memória 6GB de memória + 128 GB de armazenamento Armazenamento expansível até 1 TB com um cartão microSD opcional *A capacidade de armazenamento real disponível está sujeita ao software pré-carregado. *A opção de memória pode variar de acordo com o mercado. *Modelos com 6/8 GB de memória suportarão até 6/8 GB de armazenamento interno que pode ser usado como memória virtual para melhorar o desempenho de aplicativos. *A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode ser consultada na página de apresentação do produto no site Link e pode variar de acordo com a operadora e atualizações de software. *Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade de recursos detalhados (como memória e processador) pode variar de acordo com o mercado e a operadora. Bateria 6.000 mAh (típico) + Carregamento Super Rápido * Valor padrão de 6.000 mAh da capacidade da bateria testado em condições de laboratório terceirizado. O valor padrão é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960. A capacidade nominal é de 5.830 mAh. A duração real da bateria varia de acordo com o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de vezes que foi carregada e muitos outros fatores. * Carregador com Super Fast Charging de 25W vendido separadamente. SO Android 13 One UI 5.1 * A disponibilidade dos recursos, aplicativos e serviços do One UI pode variar dependendo da versão do sistema operacional. Segurança Samsung Knox Sensor de impressão digital lateral