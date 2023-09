Câmara de Santo André homenageia Apae pelos 60 anos de fundação

A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santo André completou, no último dia 13 de setembro, 60 anos de fundação e a data foi festejada em sessão solene na Câmara Municipal. Organizada e presidida pela vereadora Dra. Ana Veterinária (União Brasil), a solenidade contou com participação do coral da instituição, de colaboradores, pais e integrantes da diretoria.

Foram homenageadas a voluntária Raquel do Padro e a senhora Dalvair Aparecida Rossi Lopes, mãe do assistido Leandro Lopes, simbolizando todas as famílias que utilizam os serviços da Apae. Também recebeu uma placa comemorativa a colaboradora mais antiga da instituição, Maria Aparecida Fernandes Pereira, que trabalha no local há quase 40 anos. “Agradeço a lembrança e digo que somos uma família, todos trabalhando em benefício dos nossos alunos”, disse.

O presidente da Apae, o empresário Antonio Henrique Afonso Junior, destacou a atuação da entidade, disse que comandar a Apae “é aprender todos os dias” e lutar por melhores condições e mais estrutura para garantir atendimento de qualidade. “Hoje temos a oportunidade de falar do nosso trabalho. De olhar nos olhos dos nossos assistidos e ver um brilho que é uma luz que nos guia.”

Em seu discurso, Ana Veterinária convidou os presentes a observar o símbolo da Apae, com suas mãos simbolizando amparo (esquerda) e orientação e proteção (direita), ambas cuidando de uma flor, a margarida amarela. “Essa simbologia significa que os alunos, ao receberem cuidados especiais, crescem como as margaridas, que apesar de frágeis, são resistentes”, disse.