Deputados pedem rigor no caso da morte de menina

Os deputados estaduais Luiz Fernando Teixeira (PT) e Teonilio Barba (PT) afirmaram ontem ao Diário que irão acompanhar atentamente o processo de apuração da morte de Isadora Custódio, 5 anos, vitimada pela queda de galho de árvore na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, na segunda-feira da semana passada. Os dois criticaram o fato de a Prefeitura não ter tomado providências, mesmo após ser alertada várias vezes – a primeira em 2018 – de que a planta significava risco às crianças. Diante disso, garantem que estarão vigilantes para que não haja omissão nas investigações, inclusive por parte do MP (Ministério Público), que decidiu arquivar ação de 2019 “após providências cabíveis”.

Luiz Fernando, que já protocolou ação em São Bernardo e denunciou o caso ao procurador-geral de Justiça do Estado, Mario Luiz Sarrubo, foi mais enfático ao criticar a decisão de 2019 do MP e ao alertar de que agora o órgão deve trabalhar para que série de omissões que resultaram na morte de Isadora não acabe arquivada sem apontar culpados. Para o petista, que é pré-candidato do partido à Prefeitura em 2024, “o que aconteceu foi uma morte anunciada.”

“Não foi uma fatalidade, porque era previsível, por todos os avisos e denúncias. O MP também tem culpa, porque arquivou uma ação com denúncia sobre os riscos que aquela árvore representava para as crianças. Só não vou admitir novas omissões, e se o MP de São Paulo não der respostas, irei ao Conselho Nacional do Ministério Público, porque alguma coisa precisa ser feita, para que todos que tenham qualquer culpa sejam punidos”, cobrou.

Tanto Luiz Fernando quanto Teonilio Barba afirmaram que o prefeito Orlando Morando (PSDB) foi omisso em relação aos relatos e denúncias de que a árvore colocava crianças e funcionários em risco. Aliás, ele foi avisado, inclusive, por meio de indicação de 2020 do então vereador e hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, Hiroyuki Minami, também tucano, que no documento pedia a poda da árvore.

“A omissão dele (Morando) é que provocou a morte dessa criança. Ele foi avisado inúmeras vezes, por alunos, professores, pais e até pelo vereador e atual secretário Minami, mas não tomou nenhuma providência. Não cumpriu o dever de fazer, que era obrigação dele enquanto prefeito. Por isso, tenho convicção de que o sangue dessa criança mancha a mão da administração pública de São Bernardo”, criticou Luiz Fernando. “O que quero agora, e vou cobrar muito da Justiça, é que os verdadeiros culpados, porque existem culpados, pela morte da menina sejam punidos.”

SILÊNCIO

Teonilio Barba diz estranhar o silêncio do prefeito Orlando Morando em relação à morte da menina, inclusive nas redes sociais, às quais recorreu na mesma semana para tratar de assuntos relativos ao seu partido. “Mas esse silêncio do prefeito (sobre o acidente fatal) começa em 2018, com a carta dos alunos falando sobre o fato de aquela árvore ser uma ameaça. E depois, de outros pedidos de retirada ou poda da árvore, inclusive do Minami (vereador licenciado e secretário). Mas nada foi feito e acabou na morte da menina, por desleixo do prefeito e de seus auxiliares.”

Em linha com o colega de partido e de Assembleia, Barba afirma que o acidente que culminou na morte de Isadora tem de ser apurado com rigor e que a tragédia tem de ser cobrada do prefeito e de todos os envolvidos que “não se mexeram”, apesar dos vários alertas. “Vamos ficar em cima para que os culpados, e existem culpados, sejam punidos. Toda vez que tem alguma coisa grave em São Bernardo, Morando se cala.”