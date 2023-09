Dirigente da RBR acha possível Massa conseguir o título da F1

A tentativa de Felipe Massa de revogar o título da Fórmula 1 de 2008 tem ganhado novos episódios a cada semana, chamando cada vez mais a atenção do mundo do automobilismo. Desta vez, se manifestaram sobre o caso o dirigente da RBR (Red Bull Racing), Helmut Marko e o chefe da Mercedes Toto Wolff.

Ao jornal austríaco Kronen Zeitung, Helmut Mark disse acreditar ser possível o brasileiro conquistar o título daquele ano na justiça.“As chances para Massa não são tão ruins. A única pergunta é: onde acabaríamos se tivéssemos que reavaliar muitas outras corridas que também tiveram incidentes?”, refletiu o ex-piloto, que completa. “Foi terrível ver Massa comemorando por 20 segundos que havia vencido o título no Brasil, e de repente tudo desapareceu. Adoraria vê-lo conquistar esse título.”

Já o chefe da Mercedes, Toto Wolff, em conversa com a imprensa, disse que a situação gerada por Felipe Massa é preocupante do ponto de vista esportivo. “Se todos começarem a considerar esse tipo de situação, o esporte entraria em caos”, falou.

O chefão da equipe britânica ainda comparou a espera pela decisão da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e da FOM (Formula One Management) como “assistir uma novela”, e não acredita na possibilidade do título ser transferido a Massa. “Mas, condierando o lado do caso cível, já não sei, vamos avaliar se há alegações que podem ser acatadas”, observou Toto Wolff.

O Diário vem tentando contato com Felipe Massa para repercutir sua tentativa de reverter o título de 2008, mas o piloto não quer se pronunciar. Em nota, sua assessoria avaliou que o caso está ganhando a merecida atenção. “Acho que isso só mostra que estamos no caminho certo e que as pessoas na F1 estão percebendo a seriedade e a importância do nosso caso”, respondeu.

ENTENDA O CASO

Em 2008, Felipe Massa corria pela Ferrari e fez o seu melhor campeonato, mas o campeão daquela temporada acabou sendo o britânico Lewis Hamilton, com um ponto a mais. que o brasileiro.

No entanto, foi apenas em 2009 que o mundo do automobilismo ficou sabendo que na corrida de Singapura, a Renault havia interferido externamente, a mando de seu então chefe Flavio Briatore, que pediu para que Nelson Piquet Jr. batesse seu carro propositalmente para que o safety car fosse acionado a fim de ajudar seu companheiro de equipe Fernando Alonso. O espanhol, então, conquistou a liderança e venceu aquela corrida. Já Felipe Massa, que havia largado em primeiro, terminou a prova apenas na 13ª colocação, não marcando nenhum ponto na ocasião. Massa, porém, resolveu reivindicar o título somente agora, após declarações do ex-chefão Bernie Ecclestone, revelando que a Fórmula 1 sabia dessa interferência.

Os advogados de Felipe Massa ainda aguardam a resposta sobre a decisão da FIA e da FOM. O prazo final estabelecido é até outubro, quando o brasileiro saberá como prosseguir com o processo.