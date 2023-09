Clima de suspense em Ribeirão Pires

O clima é de forte expectativa na Prefeitura de Ribeirão Pires por causa da votação, na manhã de hoje, do pedido de cassação do registro de candidatura – e consequentemente queda do mandato – do prefeito Guto Volpi (PL) no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A ação foi movida pelo ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania), que alegou que Guto não cumpriu quarentena de seis meses entre o mandato do pai, o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), cassado em setembro de 2021, e sua posse interina, em dezembro de 2021. No TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), Guto venceu por unanimidade. Porém, aliados do chefe do Executivo alegam que a votação em Brasília tem outra lógica e pode reverter por completo o jogo eleitoral em Ribeirão Pires.

Possível herdeiro

Caso Guto Volpi (PL) seja cassado, quem assume é o presidente da Câmara, Paulo César Ferreira, o PC (PL), porque a chapa toda cairia – junto com Guto, o vice-prefeito Rubão Fernandes (PL) também perderia a vaga. PC é um aliado de primeira hora do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL).

PDT em São Bernardo – 1

Recém-destituído da presidência do PDT em São Bernardo, Haroldo Rocha afirmou que irá para Brasília conversar com o ministro da Previdência e presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, para dialogar sobre o diretório municipal. Haroldo havia sido nomeado presidente pedetista na cidade, mas perdeu o posto na terça-feira para o antigo mandatário local, o empresário Jefferson Magno, que é pré-candidato do partido.

PDT em São Bernardo – 2

“O PDT tem um compromisso de caminhar com o PT em São Bernardo sob a minha direção, compromisso esse assumido pelo presidente estadual, deputado Márcio Nakashima, e também pelo presidente nacional Carlos Lupi. O problema ocorrido com a nominata vai ser revertido a curto prazo, devido a ajuste de questão interna em São Paulo. Inclusive estou indo para Brasília junto com o deputado Luiz Fernando para dialogar com o presidente nacional Carlos Lupi”, disse Haroldo Rocha, assessor parlamentar do deputado Luiz Fernando Teixeira, pré-candidato do PT em São Bernardo.

Almoços e sinais

O secretário da Pessoa com Deficiência de Santo André, Professor Jobert Minhoca (Podemos), segue mandando sinais com seus almoços políticos. Depois de se encontrar com os secretários de Educação, Almir Cicote (Avante), e de Ações Governamentais, Pedrinho Botaro (PSDB), ontem Minhoca almoçou com o vereador Eduardo Leite, pré-candidato do PSB à Prefeitura de Santo André.

Visita – 1

O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), se reuniu com a reitoria da Fundação Santo André para tratar sobre a oferta de cursos para a cidade. No encontro estavam presentes o reitor Rodrigo Cutri, o vice-reitor Roberto Sallai e o pró-reitor de administração e planejamento, Vander Andrade. No encontro, foi comentada a oferta de 200 bolsas de estudo gratuitas.

Visita – 2

“É com muito orgulho que vemos a Fundação Santo André mais uma vez se destacando na região e oferecendo em parceria com o poder municipal esse benefício à nossa comunidade. A nossa querida FSA é parceira de longa data e sua qualidade é reconhecida. Tenho certeza que a população da região e em especial a população andreense recebe de braços abertos essa iniciativa”, disse Luiz Zacarias.