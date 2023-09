Vereador de Rio Grande é agredido por colega de ex-prefeito

O vereador Marcelo Akira, o Akira do Povo (Podemos), foi agredido por um colega do ex-prefeito Gabriel Maranhão na tarde de terça-feira. O parlamentar apurava um suposto crime ambiental cometido por Maranhão no bairro Vila Verde, quando foi abordado pelo ex-chefe do Executivo e um colega identificado como Marcio Pacheco, que empurrou, xingou e agrediu Akira com um soco.

“Alguns moradores comentaram comigo que há áreas da cidade que são de propriedade do ex-prefeito Maranhão. Nós não conseguimos confirmar essa informação, mas constatamos que ele está sempre nessas áreas. Na terça-feira, recebi uma denúncia de que o ex-prefeito estava com uma equipe com caminhões desmatando e cortando várias árvores. Fui ao local, constatei a presença dele, gravei um vídeo e fui embora”, disse o vereador.

Akira voltou ao local quando os caminhões foram embora. Ao lado de seu assessor, Adaílson da Gama, conhecido como Dadá, o parlamentar iniciou uma gravação de vídeo para mostrar alguns troncos e galhos cortados já no chão. Depois de pouco menos de um minuto, Gabriel Maranhão chegou em um veículo com um colega, que, segundo Akira, se chama Marcio Pacheco. O ex-prefeito foi em direção a Dadá, que estava gravando, e reclamou da exposição. “Respeita a gente, cara, eu não tenho nada a ver com política. Tu tem e ‘tá’ me usando”, diz Maranhão, que, no vídeo, definiu a ação de Akira como “batucada”.

Ao fundo, é possível ver Marcio discutindo com Akira, até que ele empurra o vereador e dá um soco em seu rosto. “Eu ‘tô’ louco para te dar um pau”, diz Marcio, que depois ameaça e tenta agredir o assessor de Akira. “Não vem não, Dadá, porque senão vai sobrar para você”. Dadá responde. “Tira a mão de mim, Márcio”, No entanto, o colega de Maranhão segue em descontrole. “Não tiro, e aí?O que é, rapaz?”, fala ele em meio às tentativas de agressão.

Akira informou ao Diário que, após a confusão, outras pessoas ligadas ao ex-prefeito chegaram e, segundo ele, uma delas portava uma arma. Assustado, o vereador deixou o local e registrou um boletim de ocorrência. No documento, o parlamentar também denunciou Gabriel Maranhão por crime ambiental.

“Eu só queria uma informação deles. Se ele (Maranhão) chega e diz que tem licença para fazer o que estava fazendo, era só apresentar a licença que a minha fiscalização cessaria no mesmo instante. Mas eles vieram me agredindo. Rio Grande da Serra é considerada o pulmão do Grande ABC por conta das grandes áreas de proteção de mananciais, mas está rumando para algo inexplicável”, comentou.

O Diário não localizou Gabriel Maranhão, nem o seu colega até o fechamento desta edição.