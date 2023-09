Gabriel Henrique avança para a final do 'America's Got Talent'

Gabriel Henrique foi classificado para a final do Americas Got Talent, o anúncio foi feito nesta quarta-feira, 20, durante a transmissão ao vivo do programa.

Depois de garantir o golden buzzer e a sua ida direta para semifinal, realizada na terça-feira, 19, o brasileiro teve a aprovação dos jurados e conquistou os votos necessários para continuar na disputa do prêmio de quase R$ 5 milhões.

Gabriel Henrique apresentou um cover de Something Beautiful, de Jacob Banks, canção escolhida pela produção do programa. Confira abaixo como foi a apresentação.

Gabriel, que focou sua preparação no aperfeiçoamento da pronúncia das palavras em inglês, língua que anteriormente considerava um obstáculo, mostrou-se confiante e grato por sua jornada no programa. "Independentemente do resultado, já sou um vencedor. Ganhar um golden buzzer é algo surreal", afirmou o músico em entrevista ao Estadão antes da semifinal.

Agora, Gabriel está a um passo de realizar seu sonho de "viver da música", com a possibilidade de conquistar o prêmio de US$ 1 milhão (quase R$ 5 milhões) na grande final do reality show norte-americano. O final de Americas Got Talent será realizada em 26 de setembro, mas o resultado só é divulgado no dia seguinte.