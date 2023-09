Shopping ABC recebe exposição do Núcleo Social de Santo André

Até o fim de outubro, o Shopping ABC, localizado na Vila Gilda, recebe uma mostra do Núcleo de Inovação Social, da Prefeitura de Santo André, sobre os trabalhos sociais realizados nos últimos sete anos, desde 2017. A exposição itinerante apresenta ações do Banco de Alimentos e do Santo André Solidária, os programas Moeda Verde, Moeda Pet e Saúde no Prato, os cursos gratuitos da Escola de Ouro Andreense, entre outros projetos e eventos.

A expectativa é que, mensalmente, 1 milhão de pessoas visitem a exibição - média de público que transita pelo centro comercial. Segundo o Paço, a mostra deverá ser instalada entre outros locais de grande circulação de pessoas na cidade.

A cerimônia de abertura foi realizada ontem e contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), da primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra (Cidadania), da presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia Fabris, entre outras autoridades.

O chefe do Executivo ressaltou que o principal objetivo da exposição é prestar assistência aos doadores do município. “Pode parecer que seja apenas uma mostra, uma espécie de propaganda, mas não é isso. Tem muito valor agregado em uma exposição como essa. Primeiro porque um dos grandes desafios da Ana Carolina foi dar a solidariedade a credibilidade, e aqui fazemos uma espécie de prestação de contas”, disse o gestor.

Paulo Serra destacou ainda o volume de arrecadação do Festival de Morango, realizado no último fim de semana, no Parque Central, e reforçou a participação da população. “Em dois dias foi arrecadada 1 tonelada e 200 quilos de alimentos. Esse espírito solidário, que está muito presente em Santo André, tem ligação direta com a certeza que as pessoas que doam sabem que esse ato irá fazer diferença na vida de alguém, porque esses itens chegam ao local certo”, finalizou o prefeito.

A deputada estadual, Ana Carolina Serra, foi responsável por reativar em 2017 o Fundo de Solidariedade de Santo André. No evento, ela relembrou a trajetória de parcerias com o Shopping ABC durante esses anos.

“Este é um mês muito especial, afinal em 28 de setembro de 2017 inauguramos aqui no Shopping ABC a primeira Loja Solidária, que veio de ideia que muitos julgaram estapafúrdia e hoje mostramos que deu muito certo. Milhares de andreenses solidários continuam fazendo doações e ajudando quem mais precisa. Por isso a importância dessa exposição: mostrar que todas essas doações chegam às mãos de quem mais precisa”, afirmou.

A cidade conta com quatro lojas solidárias localizadas em estabelecimentos comerciais. Esses locais recebem doações dos munícipes, que são distribuídos a 121 entidades sociais e mais de 20 comunidades. Desde 2017, a iniciativa já arrecadou 310 mil itens.