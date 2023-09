Mulher de Atila, Andreia Rios assume o União Brasil

Mulher do deputado estadual Atila Jacomussi (Solidariedade), Andreia Rolim Rios assumiu o comando do União Brasil em Mauá, já ampliando a base de partidos que devem apoiar a futura candidatura de Atila à Prefeitura no ano que vem.

O União Brasil sempre esteve vinculado ao ex-vereador Manoel Lopes - desde a época de PFL até o DEM (o União Brasil é resultado da fusão entre PSL e DEM).

“Tenho a honra de assumir a presidência do União Brasil, buscando construir um partido com maior protagonismo político-social da cidade de Mauá. Vamos colocar como desafio principal o incentivo à participação da mulher e da juventude na política, debater políticas públicas que atende quem mais precisa e promove o desenvolvimento da nossa cidade”, discorreu Andreia. “Estou preparada para representar a força da mulher e ser a voz para todas as famílias de Mauá. Vamos trazer de volta o sorriso para todos da nossa cidade, fazer o povo sonhar”, emendou.

Atila também celebrou a nomeação da mulher para comandar o União Brasil, mas negou, porém, que Andreia terá objetivos eleitorais na urna como candidata. “Ela terá outra missão. Ela representa o empoderamento, o resgate da mulher na política de Mauá. Filha de nordestinos, que começou a trabalhar cedo e é um dos principais nomes do ativismo social e da causa animal da nossa cidade. A missão dela será de construir o União Brasil e dar força e voz às mulheres”, citou.

Todos os componentes da executiva do União Brasil são ligados a Atila. O vice-presidente será João Gaspar, ex-secretário de Governo na gestão do ex-deputado. A tesoureira será Regiane da Silva Guimarães, assessora parlamentar de Atila.