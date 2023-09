Costa Filho: Juliano Noman permanece na Secretaria Nacional de Aviação Civil

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, oficializou na tarde desta quarta, 20, que manterá Juliano Noman na liderança da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). "Juliano Noman entende o papel da regulação e das parcerias público-privadas no Brasil e tem uma excelente compreensão da importância do setor da aviação para o País", considerou Costa Filho no anúncio.

Especialista em regulação da aviação civil, Noman é graduado em Ciências Econômicas (UnB), realizou curso de extensão em Gestão de Infraestrutura Aeroportuária no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e mestrado em Gestão de Navegação Aérea na École Nationale de L'Aviation Civile (ENAC).

Ele foi nomeado titular da SAC, do Ministério de Portos e Aeroportos, em abril de 2023. Antes, ocupou o posto de diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) durante mais de dois anos.

Na Anac, Noman foi gerente de Acompanhamento de Mercado e assessor especial da Diretoria de Serviços Aéreos, depois ocupou o cargo de superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado e, por fim, assumiu o cargo de diretor-presidente da Agência.

"Eu me orgulho de ter sido o primeiro servidor da ANAC a ser diretor e presidente. Estou convicto que muitos outros trilharão esse mesmo caminho", afirmou o secretário nacional de Aviação Civil.

Secretaria de Portos

A outra secretaria do ministério, a de Portos e Transportes Aquaviários, passou por mudança, conforme anunciado na última segunda-feira. Quem assumiu o cargo foi Mariana Pescatori, que substituiu Fabrizio Pierdomenico.