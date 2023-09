Marcos Frota emociona Fábio Porchat ao contar história inédita com José Augusto

Marcos Frota foi o convidado do Que História é Essa, Porchat? da última terça-feira, dia 19 e emocionou o público ao compartilhar um momento difícil de sua vida. O ator relembrou quando sua ex-esposa, Cibele Ferreira, morreu em um acidente de carro em 1993.

Emocionado, o artista ainda fez os colegas pegarem lencinhos de papel para secarem as lágrimas enquanto ele fazia seu relato. Na fala, Frota revelou que José Augusto se tornou um de seus melhores amigos após o acidente. Na época, eles eram vizinhos e o cantor ajudou o ator a dar a notícia para os filhos.

- Quando eu me aproximei, eu vi, chegando perto de mim, um anjo. O Zé Augusto. Aquele tipo de anjo que chega em silêncio. Aquele tipo de amigo que vem para ficar para sempre. [...] Eu falei: Zé, pelo amor de Deus, fica comigo aqui. Eu não sei o que eu vou falar para as crianças. Ele falou: você vai ser a mãe dos seus filhos, Marcos. Naquele instante eu percebi que a tragédia que tinha tomado conta da minha vida, da minha família tinha, na verdade, tudo para ser um grande presente. A gente que é pai sabe a presença do pai, a força, o controle, o domínio? mas a gente não sabe o que é um amor de mãe. E eu estava sendo convidado a experimentar esse amor. Aquele amor incondicional, que você dá e não espera nada em troca. É completamente diferente, é compassível, é humilde, é silencioso, é delicado.

Os dois amigos estavam juntos no programa e se abraçaram de uma forma muito emocionante. Apesar das muitas piadas, até mesmo Fábio Porchat ficou com os olhos cheios de lágrimas.