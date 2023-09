Após Luísa Sonza revelar que foi traída por Chico Veiga em bar, jornalista compartilha nome do local

Depois de lançar um álbum polêmico e dedicar uma das canções ao namorado, Luísa Sonza revelou na manhã desta quarta-feira, dia 20, que foi traída por Chico Veiga. Durante participação no Mais Você, a cantora leu uma carta que dava mais detalhes sobre o episódio de infidelidade do ex. Segundo ela, tudo teria acontecido em um banheiro sujo de bar.

Como os internautas e os jornalistas são super curiosos e não perdoam nada, a pesquisa para descobrir mais sobre o ocorrido, ou até mesmo saber o bar onde tudo aconteceu começou. E segundo Leo Dias, o bar em questão teria sido o Galeto Sat's, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Logo depois que o suposto local da traição foi descoberto, a web não deixou por menos e já começou a fazer comentários sobre o bar. Apesar de algumas pessoas terem concordado com Luísa, outros não pensaram duas vezes em defender o estabelecimento.

Se confirmado a traição do Chico no Sat?s, saio em defesa do estabelecimento, comentou um.

O ar condicionado do banheiro [do Sat?s] de Botafogo é melhor que o meu, disse outro.

Vale lembrar que, como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Chico Moedas desativou sua conta no Instagram sem se pronunciar sobre o assunto. Eita!