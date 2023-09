Hospital revela que Mingau, do Ultraje a Rigor, abriu os olhos após 17 dias na UTI

O baixista do Ultraje a Rigor, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça no dia 3 de setembro, no Rio de Janeiro. O artista passou cerca de duas semanas internado sob os cuidados médicos na UTI e precisou de algumas cirurgias de emergência para cuidar de seu caso.

Nesta quarta-feira, dia 20, após ser retirado da ventilação mecânica na última segunda-feira, dia 18, Mingau abriu os olhos. Em nota, o Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, em São Paulo, revelou:

O paciente Rinaldo Amaral, Mingau segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira, 20, um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de desmame da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável.

Que bom, né? Apesar do caso ter ocorrido no Rio de Janeiro, o artista foi transferido para São Paulo para continuar o tratamento.