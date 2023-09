'Efeitos totais da política monetária restritiva ainda serão registrados', diz Powell

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que a estabilidade de preços é responsabilidade do banco central americano. Ele destacou que os efeitos totais da política monetária restritiva adotada pelo Fed desde março de 2022 ainda serão registradas. "Nos continuamos fortemente comprometidos em atingir a meta de inflação de 2%", destacou, em entrevista coletiva, após a instituição oficial manter a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano.

De acordo com Powell, o mercado de trabalho continua forte, mas a demanda e a oferta de vagas por profissionais está se ajustando. "Esperamos que o reequilíbrio neste mercado prossiga". Ele destacou que as leituras recentes de dados econômicos apontam que gastos de consumidores está robusto nos EUA. O presidente do Federal Reserve também apontou que as expectativas de inflação estão bem ancoradas no país e o processo para levá-la à meta de forma sustentável tem um longo caminho à frente.