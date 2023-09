13 dirigentes do Fed esperam cortes de juros até o fim de 2024

Dentre os 19 dirigentes presentes na reunião desta semana do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed), 13 esperam que os juros básicos cheguem ao fim de 2024 em um nível menor que o atual, de 5,25% a 5,50%.

Do total, quatro autoridades esperam taxa básica entre 5% e 5,25% no fim do ano que vem, mais quatro veem juros entre 5,25% e 5,50%, três projetam a faixa entre 4,50% e 4,75% e dois, em 4,25% e 4,50%. Enquanto isso, seis dirigentes preveem juro igual ou maior que o patamar atual.

A maioria vê uma alta de 25 pontos-base ainda neste ano. Doze dirigentes esperam que a taxa terminal de 2023 fique na faixa de 5,50% a 5,75%, enquanto sete preveem que o juro seja mantido no nível atual até o fim do ano.

Para o fim de 2025, nove dos dirigentes projetam juro entre 3% e 4%. Outros cinco estimam que a taxa terminal fique entre 4% e 5%. Mais três visualizam entre 5% e 5,75%, e dois, entre 5,50% e 3%.

Já ao fim de 2026, 11 dos dirigentes veem juro entre 2% e 3%. Os demais esperam que fique entre 3% e 5%. No longo prazo, 14 esperam que a taxa básica fique entre 2,25% e 2,75%. Quatro visualizam entre 3% e 3,75%.