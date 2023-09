Viih Tube publica vídeo emocionante sobre trajetória e confessa: Não me reconheço, é hora de mudar

Se você acompanhava Viih Tube desde os tempos de YouTube, sabe que a a ex-BBB mudou muito, principalmente depois de sair do reality show e engravidar de Lua. Mesmo com todas as mudanças, sejam elas físicas ou psicológicas, a famosa não deixou de usar suas redes sociais para compartilhar todos esses momentos com os fãs e seguidores.

Nesta quarta-feira, dia 20, Viih decidiu fazer uma publicação super emocionante e de tocar o coração. Através do Instagram, a youtuber postou um vídeo no qual ela estava rodeada de roupas que usou durante sua carreira. Enquanto a ex-sister olhava as roupas e as vestia, ela refletia sobre tudo o que passou desde então.

Para que o momento ficasse ainda mais bonito, Viih Tube escolheu a música Principalmente Me Sinto Arrasada de Luísa Sonza. Vale lembrar que o nome da cantora está em alta por conta da grande polêmica sobre o fim do namoro com Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas.

Já na legenda, Viih agradeceu todo apoio que recebeu dos internautas durante todas as fases e deu um spoiler do que está por vir. Segundo ela, é hora de mudanças.

Mas agradeço tudo que vivi e vi com você, me fez ser quem sou hoje! Cada fase e agora nova vida, novo corpo, novo momento, não me reconheço mais no espelho, é hora de mudar!